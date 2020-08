Die „medlz“ lassen tief in Herzen blicken

Niederstetten.Die „medlz“ gelten als die beste weibliche A-cappella-Popband Europas und lassen am Samstag, 22. August, beim bestuhlten und überdachten Open-Air-Konzert in Niederstetten tief blicken – vor allem in ihre Herzen und Leben.

Songs von Coldplay

Und diese vier Leben sind vielfältig und bunt. Mal laut und wild wie eine Gartenparty mit guten Freunden, mal still und verträumt wie ein Spaziergang am See. Da finden sich Songs von Reinhard Mey und Coldplay, von Chaka Khan und den Söhnen Mannheims...

Vier Stimmen genügen, um die Melodien ihres Lebens zu einem Konzerterlebnis werden zu lassen, in dem sich jeder wiederfinden wird. Ob Pop oder Chanson, ob Rock oder Musical - es wird ein Abend, der das Leben feiert. Beginn ist um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr auf dem Open Air-Gelände der Firma Lightning, Hohe Buche 8, Niederstetten. Es gibt keinen Abendkassenkartenverkauf.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020