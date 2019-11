„Die ganze Situation ist außer Kontrolle geraten“

Niederstetten.Dem Wald geht es miserabel. Zwar halten sich die Schäden in Niederstetten im Vergleich zu den Nachbargemeinden noch einigermaßen in Grenzen, doch Grund zur Freude gibt es auch hier nicht.

Der Bericht über das laufende Forstwirtschaftsjahr und der Waldwirtschaftsplan für 2020 standen auf der Tagesordnung des Niederstettener Gemeinderats am Mittwochabend im Kult.

„Die ganze Situation ist außer Kontrolle“, sagte Forstdirektor Karlheinz Mechler vom Landratsamt über den aktuellen Zustand des Waldes. Die extremen Trockenjahre 2015, 2018 und 2019 haben, verbunden mit heftigen Stürmen, in den Wäldern Mitteleuropas tiefe Spuren hinterlassen. Besonders betroffen sind aufgrund ihrer flachen Wurzeln die Fichten. Die kranken Bäume sind für den Borkenkäfer leichte Opfer, er vermehrt sich zurzeit massiv. Betroffene Bäume müssen, so Mechler, so schnell wie möglich eingeschlagen werden, um den Schadinsekten den Brutraum zu entziehen.

Trockenheit und Hitze haben auch die Buchen massiv beeinträchtigt. Ihr Absterben stellt die Förster vor ein „neues Problem“. Da Buchen sich sehr schnell zersetzen und dadurch zur Gefahr werden, müssen die Bäume ohne Erschütterung gefällt werden. Das geht nur mit einem aufwendigen Verfahren per Seilwinde. Ein Riesenaufwand, auch in Niederstetten, wo Buchen „überall zu finden sind“, wenn auch nur vereinzelt und nicht flächig.

Die Eschen sterben weiterhin flächig ab. Hier ist eine Pilzerkrankung die Ursache. Eine zwei Hektar große Fläche (500 Festmeter) am Lindle sei gefällt worden und inzwischen geräumt und wiederbepflanzt worden. Insgesamt wurden 720 Festmeter Einschlag aufgrund von Pilzschäden verbucht.

Eichen weitgehend verschont

Weitgehend verschont seien nur die Eichenmischbestände und die Douglasien geblieben. Doch auch ihnen droht Gefahr durch den Raupenfraß des Schwammspinners, der im Niederstettener Aschbachtal bei Rüsselhausen und Herrenzimmern die Bäume komplett kahl fresse, wie Mechler ausführte. In Niederstetten wurden insgesamt 300 Festmeter Dürr- und Käferholzeinschlag verbucht, planmäßige Einschläge wurden verschoben.

Insgesamt seien in Niederstetten auf 21 Hektar 1632,52 Festmeter Holz eingeschlagen worden. Als Zwangsnutzung wurden dabei 1068 Festmeter ausgewiesen. 8600 Bäume wurden auf 2,2 Hektar gepflanzt. Zur Kultursicherung wurde auf sechs Hektar ausgemäht. Die Folgen für den Niederstettener Stadtwald seien einerseits ein Preisverfall, da für geschädigtes Holz nur geringe Erlöse erzielt würden. Gleichzeitig würden nicht nur der aufwendige Einschlag – etwa bei den Buchen – sondern auch die Wiederbegrünung bei flächigen Schäden Kosten verursachen. Der Waldwirtschaftsplan für 2020 sei lediglich ein „Stochern im Nebel“, da man nicht wisse, wie viel Holz man zu welchem Preis auf dem Markt verkaufen könne. Mechler erläuterte schließlich auch die Auswirkungen der Forstverwaltungsreform zum 1. Januar 2020.

Reform zum 1. Januar

Künftig werde der gesamte Stadtwald von Edeltraud Wirth betreut und fast der gesamte Privatwald mit Ausnahme von Oberstetten und Wildentierbach, die von Förster Tilman Preuss betreut werden.

Wirth berichtete von den für 2020 in Stadtwald geplanten Maßnahmen. So ist ein Holzeinschlag von 1180 Festmetern geplant, weiter wird man sich mit der Vorratspflege des Eichenaltholzes im Gebiet Lindle beschäftigen, daneben mit dem Einsammeln absterbender Buchen und Eschen im Stadtwald und mit dem Einschlag von Fichten mit Borkenkäferbefall. Schließlich ist das leichte Auflichten von Eichenbeständen geplant. Gepflanzt werden sollen 1800 Bäume auf 0,7 Hektar mit Schwerpunkt auf kleinere Kahlflächen aufgrund von Käfer und Dürre sowie das Ausmähen der in den Vorjahren begründeten Kulturen auf 6,5 Hektar und die Pflege von Jungbeständen.

Erträgen von 101 700 Euro stehen Aufwendungen von 108 700 Euro gegenüber, was einem angenommenen Verlust von 7000 Euro entspricht. Dieser könne durchaus größer ausfallen, wenn die Holzerlöse geringer ausfallen, meinte Wirth.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019