Der schönste Tag ganz anders

Niederstetten.Die Hochzeit wegen Corona vermiesen oder gar ausfallen lassen? Für viele Paare findet ihre Trauung in Corona-Zeiten gar nicht erst statt oder eben ganz anders, als es für den schönsten Tag im Leben geplant war: Ohne die Liebsten, ohne Feier?

Diese Frage stellte sich auch für Rebecca Striffler aus Vorbachzimmern und Paul Schlecht aus Hollenbach. Das Coronavirus macht erfinderisch. Kurz entschlossen gab sich dieses Brautpaar zwar standesamtlich vor Hauptamtsleiterin Silvia Weidmann im Rathaus von Nieder-stetten das „Ja-Wort“, doch anschließend ging es sofort per Auto auf die Höh’ ins Industriegebiet Hohe Buche.

Hier haben bald nach Beginn der Corona-Krise Andre Beetz und Ehefrau Sabrina Döppler von der Firma Lightning-Veranstaltungstechnik-Dienstleistung ein Autokino/-theater installiert.

Im Autokorso, angeführt natürlich vom Brautpaar in einem VW-Bus, mit dem die beiden üblicherweise auf Campingurlaub sind, fuhren sie in den Hof ein. In Kürze hatten sich die rund 20 Autos mit Familien und Verwandten in Reih und Glied aufgestellt.

Recht ungewöhnlich war die Szenerie, aber nicht so wirklich romantisch, dafür aber originell, als das Brautpaar das Mikro in die Hand nahm und doch etwas aufgeregt die Gäste begrüßte.

Als der Bräutigam bei Sonnenschein pur seinen Gästen zurief: „Nur zu Hause im Wohnzimmer feiern, das wäre nicht das Wahre gewesen und passt nicht zu uns“, gab es natürlich riesigen Beifall, während der Jubel etwas vom Mundschutz erstickt wurde. Die Eltern meinten zu diesem außergewöhnlichen Event: „So bescheuert, dass es schon wieder schön ist“.

Zwei Zeigerumdrehungen später gab es eine Art „Schichtwechsel“, denn dann kamen die zahlreichen Freunde des Brautpaares ins geleerte Autokino und durften das glückliche Brautpaar bejubeln. Die kirchliche Trauung wurde aufs nächste Jahr verschoben, soll dann aber hoffentlich im gemeinsamen großen Rahmen als „Traumhochzeit“ gefeiert werden.

