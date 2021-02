Der Mensch hinter dem Richtschwert

Neuenstein.Geächtet und doch unverzichtbar: In der frühen Neuzeit nehmen Scharfrichter eine soziale Sonderrolle ein. Ihr Umgang mit allem „Malefizischen“ und ihre Tätigkeit als Abdecker macht sie für „ehrliche Leute“ zu Unpersonen, mit denen man besser nichts zu schaffen hat. Andererseits nehmen sie wesentliche Aufgaben der Gemeinschaft wahr, sei es als Vollstrecker der Kriminalgerichtsbarkeit oder in der Tierkörperbeseitigung. Und mehr noch: Bei aller Abscheu schwört so mancher Bürger auf die medizinischen Künste des Scharfrichters. Der neue Kurs der Reihe „FederLesen“ nimmt sich dieser interessanten Berufsgruppe an.

Dieser Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet (Online-Kurs, vier Abende); Kurs 1: mittwochs, 3., 10., 17. und 24. März, 19 bis 20.30 Uhr; Kurs 2: donnerstags, 4., 11., 18. und 25. März, 19 bis 20.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 07942 / 94780-0; E-Mail hzaneuenstein@la-bw.de. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.02.2021