Der „Grüne Baron“ und seine Rhododendren

Rothenburg.Ein Rothenburger Diskurs „Weltreise im Blütenmeer – Rhododendron und pittoresker Landschaftsgarten“ von Robert Freiherr von Süsskind findet am Samstag, 14. März, um 20 Uhr im städtischen Musiksaal statt.

Wenn Rothenburg ob der Tauber in den kommenden beiden Themenjahren „Pittoresk! Rothenburg als Landschaftsgarten“ die grüne Seite der weltbekannten Stadt präsentiert, darf der „Grüne Baron“ aus Franken natürlich nicht fehlen. So wird Robert Freiherr von Süsskind genannt, der in Dennenlohe nahe des Hesselbergs ein Gartenparadies geschaffen hat und im Rothenburger Diskurs bei freiem Eintritt berichtet. 26 Hektar groß ist das Anwesen des Schlossparks Dennenlohe, hier schuf der Hundeliebhaber von Süsskind den größten Rhododendrenpark in Süddeutschland. Diesen hat er in eigener Handarbeit in den Landschaftsgarten integriert.

Doch der beliebte, wunderschöne Rhododendron hat auch eine dunkle, giftige Seite – er verdrängt andere Pflanzen. Aus der britischen Kolonie in Indien kam er einst nach Europa, hatte im englischen Landschaftsgarten aufgrund seiner toxischen Eigenschaften zunächst aber nichts zu suchen. Wie verträgt sich dies in Dennenlohe mit den herrlichen Anlagen von Süsskind?

Der Beitrag im Rahmen der Rothenburger Diskurse fügt sich ein in die Themenjahre „Rothenburg als Landschaftsgarten“, die mit Ausstellungen, Sonderführungen und der Möglichkeit zum Besuch der privaten Gärten in Rothenburg aufwarten. Vor dem Diskurs am Samstagabend lohnt so der Gang in die frisch eröffnete Sonderausstellung „Pittoresk!“ im Rothenburg-Museum (geöffnet von 13 Uhr bis 16 Uhr), das mittels Gemälden und Fotografien aufzeigt, wie sich die Sichtweisen auf die Stadt Rothenburg ob der Tauber über die Jahre veränderten. rt

