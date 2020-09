Kirchberg.Die a-capella-Formation „Singer pur“ gastiert am Samstag 3. Oktober, um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Kirchberg. Das Motto des Konzerts lautet „Der Geist weht, wo er will“.

Claudia Reinhard, Sopran, Christian Meister, Tenor, Markus Zapp, Tenor, Manuel Warwitz, Tenor, Jakob Steiner, Bariton und Marcus Schmidl, Bass, bieten geisterfüllte Vokalmusik aus verschiedenen Kulturen.

Seit dem Debütkonzert im Jahr 1992 hat sich Singer Pur zu einer der international führenden A-cappella-Formationen entwickelt. Der breiten Öffentlichkeit wurde Singer Pur auch durch seine Rundfunk- und Fernsehproduktionen bekannt. Regelmäßig erscheinende CD-Einspielungen dokumentieren die breite Vielfalt des Repertoires, das einer Zeitreise durch die Epochen der Musikgeschichte gleicht.

Das Ensemble gastierte in der Elbphilharmonie Hamburg und unternahm Konzertreisen nach Asien und in europäische Länder. Nach Kirchberg zieht es Singer Pur immer wieder. Zuletzt gastierten sie 2018 im Schloss, wo im Rittersaal auch die CD „Horizon – Der Geist weht, wo er will“ eingespielt wurde. Mit diesem Programm kommen sie jetzt wieder nach Kirchberg in die Stadtkirche am Tag der Deutschen Einheit. Karten gibt es im Vorverkauf und im Abonnement in der Schloss-Apotheke Kirchberg/Jagst, oder per Mail unter info@sk-kirchberg.de.

