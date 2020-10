Der etwas andere Kochkurs: Bier selber brauen

Igersheim/Weikersheim/Niederstetten.Die Volkshochschule bietet im November zahlreiche Kurse an – vorbehaltlich eventueller aktueller Änderungen aufgrund der Corona-Lage.

Igersheim

Shiatsu - Do-In: Ein Weg zu Gesundheit und Wohlbefinden: Shiatsu ist eine ganzheitliche Behandlungsmethode mit Wurzeln in der traditionellen fernöstlichen Medizin. Ab Montag, 2. November, von 19.30 bis 20.45 Uhr mit Gisela Dittkuhn. Erlenbachhalle, Seminarraum, fünf Termine.

Musical Dance: Atlantis – für Kinder von sechs bis acht Jahren: Musical-Dance ist eine Mischung aus Jazz-Dance, Modern-Dance und anderen zeitgenössischer Tanzstilen. In diesem Kurs haben Kinder die Möglichkeit, in die mythische Welt der untergegangenen Stadt Atlantis einzutauchen und die ganze Unterwasserwelt musikalisch und tänzerisch zu erleben. Am Samstag, 7. November, von 10 bis 11.30 Uhr mit Sabine Rumm. Kulturhaus, Kulturkeller, ein Termin.

Niederstetten

Visagistin für das eigene Gesicht: An diesem Nachmittag erfahren Frauen von 18 bis 99 Jahren, wie man sich typgerecht und natürlich schminkt. In diesem Kurs lernrn die Teilnehmerinnen unter praktischer Anleitung die richtige Technik, wie man Grundierung, Concealer, Lidschatten, Lippenstift etc. so aufträgt, dass es perfekt zum Look passt. Am Freitag, 6. November, von 16 bis 19 Uhr mit Janin Retzbach. Alte Schule am Frickentalplatz, ein Termin.

Bier selber brauen, der etwas andere Kochkurs: In diesem Kurs begleiten die Teilnehmer Wasser, Hopfen und Malz auf dem Weg zum Bier, das heißt, maischen, rasten, läutern und kochen. Dabei kann man auch testen, probieren und schmecken. Darüber hinaus wird viel Wissenswertes über Bier vermittelt und selbstverständlich sollen auch unterschiedliche, selbstgebraute Biere verkostet werden. Am Samstag, 7. November, von 10 bis 16 Uhr mit Dieter Gundel. Bildungszentrum Niederstetten, Küche, ein Termin.

Kopfschmerzen, Migräne, Schlafstörungen: Viele Menschen leiden unter chronischen Kopfschmerzen oder Schlafstörungen, ohne eine Ursache dafür finden zu können. Schmerz- und Schlafmittel scheinen oft der einzige Ausweg zu sein. Gibt es Alternativen, um den Verbrauch von nebenwirkungsreichen Medikamenten auf Dauer einschränken zu können?

Ob und wie Homöopathie hier Unterstützung bieten kann, wird an diesem Abend besprochen. Die in diesem Vortrag angesprochenen Methoden verstehen sich als Ergänzung zur wissenschaftlichen Schulmedizin. Am Donnerstag, 12. November, von 19.30 bis 21 Uhr mit Petra Beck. Bildungszentrum Nieder-stetten, Handarbeitsraum, ein Termin.

Winterliche Köstlichkeiten, Kochen und Backen mit Honig: Traditionell wird das Wabengold der Bienen gerne im Winter zum Süßen von Tee und Backwaren genutzt. Gemeinsam kocht und backt man mit regionalen Honigsorten und saisonalen Produkten eine kleine Auswahl an Gerichten und Gebäck. Mitbringen sollte man: Schürze, Geschirrtuch, kleine Behälter für Kostproben. Am Freitag, 27. November, von 17.30 bis 21 Uhr mit Natalie Gundel. BIZ Niederstetten, ein Termin.

Weikersheim

Winterliche Köstlichkeiten, Kochen und Backen mit Honig: Traditionell wird das Wabengold der Bienen gerne im Winter zum Süßen von Tee und Backwaren genutzt. Gemeinsam kocht und backt man mit regionalen Honigsorten und saisonalen Produkten eine kleine Auswahl an Gerichten und Gebäck. Am Samstag, 28. November, von 10 bis 13.30 Uhr mit Natalie Gundel. Gemeinschaftsküche Weikersheim, ein Termin.

