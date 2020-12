Den Standort weiter stärken

Ansbach.Prof. Dr.-Ing. Sascha Müller-Feuerstein ist neuer Präsident der Hochschule Ansbach. Der bis jetzt amtierende Vizepräsident der Hochschule Ansbach wurde vom Hochschulrat zum neuen Präsidenten der Hochschule Ansbach gewählt. Müller-Feuerstein tritt damit die Nachfolge von Prof. Dr. Ute Ambrosius an.

Prof. Dr.-Ing. Sascha Müller-Feuerstein studierte bis 2000 an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Informatik. Nach drei Jahren in der freien Wirtschaft, in denen sein Fokus der Softwareentwicklung galt, kehrte er 2003 an die Universität Erlangen-Nürnberg zurück, um dort zu promovieren.

Bereits der nächste Schritt in der beruflichen Vita Müller-Feuersteins führte ihn an die Hochschule Ansbach. Im Oktober 2006 wurde er Lehrbeauftragter, 2007 erhielt der 46 Jahre alte Nürnberger die Professur im Bereich Wirtschaftsinformatik, die er bis heute innehat.

Der Datenschutzbeauftragte der Hochschule Ansbach kann auf langjährige Erfahrung innerhalb der Hochschulleitung verweisen. So war er seit 2012 einer der Vizepräsidenten von Prof. Dr. Ambrosius. Er ist als Professor in den Studiengängen Wirtschaftsinformatik sowie Datenschutz und IT-Sicherheit tätig. Zudem leitet Müller-Feuerstein die Weiterbildungseinrichtung „School of Business and Technology“ an der Hochschule Ansbach. Wissenschaftsminister Bernd Sibler gratulierte dem künftigen Präsidenten zu seiner Wahl: „Mit Prof. Dr. Müller-Feuerstein ist die Leitung der Hochschule Ansbach in den nächsten vier Jahren in sehr guten Händen. Als langjähriger Professor und Vizepräsident der Hochschule war er bereits an entscheidenden Weichenstellungen für die Weiterentwicklung der Hochschule beteiligt. Den Ausbau der Fakultät Medien hat er federführend mit vorangetrieben. Ich bin gespannt, wie er den neuen, noch größeren Gestaltungsraum ausfüllen und welche Impulse er an der Hochschule Ansbach setzen wird.“ Zugleich dankte Minister Sibler der scheidenden Präsidentin Prof. Dr. Ute Ambrosius für die engagierte Arbeit, die sie in den vergangenen acht Jahren leistete: „Während ihrer beiden Amtszeiten an der Spitze der Hochschule Ansbach hat Prof. Ambrosius die Sichtbarkeit der Hochschule als starker Partner regionaler Unternehmen deutlich gesteigert. Mit klugen und vorausschauenden Entscheidungen hat sie das innovative Profil der Hochschule weiter geschärft.“

Professor Dieter Kempf, Vorsitzender des Hochschulrates, heißt den neuen Präsidenten der Hochschule Ansbach willkommen: „Mit Professor Dr. Müller-Feuerstein haben wir in den nächsten Jahren viele spannende Aufgaben vor uns. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und denke, dass wir gemeinsam die Weichen für einen zukunftsorientierten Ort in Sachen Lehre, Forschung und Transfer stellen können“. Die Hochschule Ansbach mit

ihren Außenstellen werde sich mit ihrem neuen Präsidenten den spannenden Aufgaben der Zukunft stellen und sich kontinuierlich weiterentwickeln.

Auch Prof. Dr. Tim Pidun, Vorsitzender des Senats, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Unser neuer Präsident wird die Hochschule Ansbach gemeinsam mit den Professorinnen, Professoren und allen weiteren Hochschulangehörigen zukunftsfähig weiterentwickeln.“

Kanzlerin Dr. Esther Schnetz gratuliert ebenfalls zur Wahl: „Wir werden Prof. Dr.-Ing. Sascha Müller-Feuerstein mit vollen Kräften unterstützen, um für Forschung, Studium und Lehre optimale Voraussetzungen zu bieten.“

Der neue Präsident der Hochschule Ansbach stellt sich mit Freude seinen neuen Aufgaben: „Der Freistaat Bayern hat im Rahmen seiner Hightech-Agenda eine sehr schöne Grundlage für uns geschaffen. Unsere Hochschule stellt sich den kommenden Herausforderungen und ich werde mein Bestes geben, unseren Standort in der Hochschullandschaft weiter zu verankern“. pm

