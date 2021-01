Den Kindern Halt geben

Bieberehren.Auch die gewohnte Sternsinger-Aktion fiel Corona zum Opfer. So wurden am Sonntag in der Peter und Paul Kirche in Bieberehren symbolisch die Sternsinger ausgesendet.

Die Spenden gehen in diesem Jahr in die Ukraine unter dem Motto: „Kindern Halt geben“. Da die Sternsinger-Kostüme in die Jahre gekommen sind, sind im Laufe des Jahres neue Kostüme genäht worden.

Am Ende des Gottesdienstes bedankten sich die Oberministranten Jannik Herwarth und Marcel Pflüger bei den ehrenamtlichen Näherinnen Maria Burkard und Andrea Menth.

