Demokratie in bester Form

Sich offen und ungeschminkt die Meinung sagen, ehrlich kritisieren, ohne den anderen zu verletzen oder es in grober Weise an Respekt mangeln zu lassen, seine Sorgen und Ängste mit den anderen teilen: Die Bürgergesprächsrunde der drei im Niederstettener Gemeinderat vertretenen Listen am Sonntagmorgen auf dem Frickentalplatz war eine beglückende Lehrstunde der Demokratie. Auch oder gerade weil

...