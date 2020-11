Dem Unmut deutlich Luft gemacht

120 Landwirte haben mit 80 Schleppern vor dem Crailsheimer Schlachthof für bessere Preise und Bedingungen demonstriert. Jungbauern von der Meisterschule kamen gleich klassenweise.

Crailsheim. Die sinkenden Preise für ihre Produkte nahmen die Landwirte der Region in den vergangenen Wochen zum Anlass, immer wieder auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Vor ein paar Tagen waren sie mit einem Forderungskatalog und mit Schleppern vor dem Crailsheimer Schlachthof aufgefahren. Nun holten sie wie vereinbart die Antworten ab – zuvor waren sie bei der Hohenloher Molkerei und beim Schlachthof der Erzeugergemeinschaft.

„Von Station zu Station wurden es mehr“, sagte einer der Sprachführer der Landwirte, Niko Kalaitzidis aus Welzheim-Eckartsweiler zufrieden. In Crailsheim hatten sich am frühen Nachmittag bestimmt 120 Landwirte mit mindestens 80 Schleppern versammelt. Sie kamen aus dem Landkreis Schwäbisch Hall, aber auch aus dem Ostalbkreis und dem Landkreis Ansbach, und Jungbauern aus der Meisterschule waren gleich klassenweise mit dem Auto angereist. „Ich will ja nicht neidisch sein“, sagte einer der Landwirte, „und Tariferhöhungen sind bestimmt in Ordnung. Aber es kann nicht sein, dass alle immer mehr bekommen und wir Landwirte seit Jahren immer weniger.“

Allerdings wurde auch deutlich, dass es den Landwirten nicht nur um die Preise ging, um Düngeverordnungen oder die Kulturlandschaft. „Es geht um unsere Existenz“, sagten sie vor der Pforte der Vion Crailsheim GmbH. „Es geht auch um Ethik. Es geht um die Moral.“

Und es ging ihnen um den bäuerlichen Nachwuchs: „Die Jungen aus der Meisterschule überlegen sich gerade, ob sie den Hof daheim übernehmen. Aber wer bei jeder Sau drauflegt, macht das nicht.“

Gerade jetzt sei der Schweinepreis noch einmal gesunken, erklärte einer und fand es „Beschiss“, dass Schlachtvieh, das in Nachbarländern unter ganz anderen Bedingungen und deshalb deutlich günstiger aufwächst, nach Deutschland importiert wird und dennoch das QS-Siegel bekommt. „Da ist der Verbraucher doch hinters Licht geführt“, sagte er. Betriebsleiter Michael Plommer (Vion Crailsheim) hatte die Landwirte schon erwartet. Er überreichte ihnen ein offizielles Antwortschreiben. „Wir sitzen alle in einem Boot“, betonte er. „Wenn Sie nichts mehr liefern, können wir nichts mehr verarbeiten.“ Die Firma Vion bat in dem Antwortschreiben um Verständnis für die Situation, die von einem Einzelnen nicht beeinflusst werden könne. Die Afrikanische Schweinepest, Corona – vieles lasse den Fleischpreis derzeit sinken. Außerdem bot Vion den Landwirten Gespräche an. „Aber es sitzen halt nie alle am Tisch“, bedauerte Landwirt Kalaitzidis.

Denn um wirklich etwas zu bewegen, müssten nicht nur Produzenten und Verarbeiter am Tisch sitzen, sondern auch Politiker und Vertreter des Handels. us

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.11.2020