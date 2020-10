Debut-Preisträger bieten Crossover-Programm

Weikersheim.Es ist soweit: Am Samstag, 17. Oktober, startet um 9 Uhr der Vorverkauf für das Jubiläumskonzert am Freitag, 4. Dezember, um 19.30 Uhr in der Tauberphilharmonie Weikersheim.

Mit einem Crossover-Programm von einzigartigen Opernarien bis hin zur leichten Muse laden Debut-Preisträger der vergangenen 18 Jahre ganz zwanglos zu einem musikalischen Spaziergang durch die erstaunliche Geschichte des 2002 erstmals ausgetragenen Gesangswettbewerbs ein.

Für ein anregendes und sehr stimmiges Programm sorgen hervorragende Preisträger wie der Bariton Kartal Karagedik, Gewinner der Goldenen Viktoria Debut 2012, die Siegerin bei Debut 2016 Cecilia Lee, der Gewinner eines Liedpreises 2018 und Gewinner der Bronzenen Viktoria 2018 Konstantin Krimmel, die Mezzosopranistin Yajie Zhang als Zweitplatzierte bei Debut 2018 und Gewinnerin eines Liedpreises, sowie die glanzvolle Siegerin im Jubiläumsjahr 2020 Karolina Bengtsson aus Schweden und der Tenor Katleo Mokhoabane aus Südafrika als Gewinner der Bronzenen Viktoria 2020.

Ein besonderer Höhepunkt wird der Auftritt der international gefeierten Mezzosopranistin Anne Sofie von Otter werden, die der Einladung von Clarry Bartha, Künstlerische Leiterin von Debut, in das von der Schwedin sehr geschätzte Taubertal gerne gefolgt ist. Die Förderung des Nachwuchses liegt beiden Sängerinnen sehr am Herzen und beide teilen eine Vorliebe für Lieder. Anne Sofie von Otter wird selbst einige Songs mit der vielfarbigen Schönheit ihrer Stimme großmachen, so leise die Töne auch sein mögen. Mit den jungen Sängern und Sängerinnen greift sie tief in die Schatzkiste von französischen Chansons, der Popmusik, von Volksliedern oder auch des Singer/Songwriter-Repertoires.

Karten sind auf www.tauberphilharmonie.de, bei der Tourist Information Weikersheim, den Fränkischen Nachrichten und allen reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.10.2020