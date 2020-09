Dauerbewerber ohne Programm

Untermünkheim.Samuel Speitelsbach will Nachfolger von Christoph Maschke werden. Der Staatsschutz ermittelt gegen den 33-Jährigen – wegen Hitlergruß und Volksverhetzung. Wahl ist in Untermünkheim am 4. Oktober.

Die lange Liste reicht von Calw über Murrhardt bis nach Untermünkheim im Haller Landkreis: Samuel Speitelsbach kandidiert bei vielen Oberbürgermeister- und Bürgermeisterwahlen und holt wenige

...