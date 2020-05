Das Volk ist der Souverän – und der Rat sein Vertreter

Berichterstattung prima!“ – das war meine zufriedene Erst-Reaktion auf die erneute Seite, welche meine Tauber-Zeitung wiederum den Dingen in und um das Niederstettener Rathaus widmet. Es ist natürlich für alle Bürgerinnen und Bürger klar, dass in unserer Demokratie gerade ein Basis-Parlament auf der kommunalen Ebene sich sein Königsrecht, das Haushaltsrecht, mit all seinen finanziellen Steuerungs-Entscheidungen, nicht nehmen lassen kann.

Dass Frau Semrau Expertise eingeholt hat bei Herrn Haas als dem Leiter der Kommunalaufsicht, das gibt den Leserinnen und Lesern einen Begriff von der ungefähren „Kaliber-Größe“, die hier auf dem Spiel steht. Die Kolumne gleich daneben gefällt mir in Ihrer Zuspitzung ebenfalls – da wird herausgearbeitet, dass Bürgermeistern Naber, wie man so schön sagt, „den Schuss nun hören muss“. Teamarbeit statt Solotanz? Sehr richtig.

So weit, so gut. Schon will ich wohlbehaglich meine Zeitung auf die Seite legen, da fällt mein Blick noch einmal auf die erwähnte Kolumne. Und da sticht es mir übel ins Auge: Wie bitte?! Ich lese nochmals. Tatsächlich – und da überwinde meine Bedenken, nochmals einen Leserbrief zu schicken. Egal, ob da die Leute denken „Was will nun der schon wieder?“ Hier ist, der Grund meines Erschreckens, ich zitiere: Frau Bürgermeisterin Naber, so die Kolumnisten, müsse anerkennen, „dass der Gemeinderat der Souverän ist“. Oh nein! Hier – nicht weniger schwer wiegend als in den Frau Naber zu Last gelegten Vorgängen – liegt ein Fehler im Demokratieverständnis vor! Ich darf zur Klärung sagen: Der Souverän ist gemäß Grundgesetz in diesem Staat nur allein die Bürgerin, der Bürger. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus – dieser Nagel muss sitzen, auch im Journalismus! In einer repräsentativen Demokratie gibt es freilich Mandatsträgerinnen und -träger. Sie sind ein wichtiges Verfassungs-Organ, und sie gelangen in ihre Ämter durch freie, allgemeine, gleiche und geheime Wahlen. Ihr Amt treulich gemäß den Regularien des Staatswesens zu führen, ist Ihre Verpflichtung. In diesem Amt Einfluss auszuüben, ist ihre Aufgabe und ihr Stolz. Damit keine Cliquen sich bilden können, ist immer hieran festzuhalten: Das gewählte Gremium vertritt (!) den Souverän eng rückgebunden an die Bevölkerung selbst und hat – ebenso wie der Mensch auf dem Rathaus-Sessel, stete Rechenschaft zu geben gegenüber der Bevölkerung. Dies gilt allerspätestens bei den nächsten Wahlen, aber auch innerhalb einer Wahlperiode im Gespräch mit den „ganz normalen Leuten“. Ich muss also leider sagen: Meine Zeitung hat prima berichtet. Fast. Knapp daneben, das ist auch vorbei.

