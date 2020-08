Das Vertrauen ist futsch

Jetzt hat sie sich doch öffentlich mehrfach und in aller Form entschuldigt, warum schien der Niederstettener Gemeinderat, vertreten durch seine drei Listensprecher, am Ende der mehrstündigen Informationsveranstaltung in der Alten Turnhalle trotzdem nicht zufrieden zu sein?

„Ich bin enttäuscht“, wandte sich etwa CDU-Sprecher Roland Landwehr in einem tief emotionalen und berührenden Statement zum Schluss an die Bürgermeisterin. Ausgerechnet er, der anfangs so begeistert von Naber war, im Konflikt mit ihr lange eine abwägende Position eingenommen und immer wieder versucht hatte, die Wogen zu glätten, erschien jetzt wenig hoffnungsvoll auf ein gutes Ende.

Auch bei Stadträtin Anastasia Meinikheim kam Nabers Entschuldigung anscheinend nicht an. Sie hatte offenbar gehofft, dass diese ihre Fehler glaubhafter eingestehen würde, doch stattdessen „kommt immer ein Ja-Aber“, sagte Meinikheim, ebenfalls „enttäuscht“.

Und SPD-Stadtrat Klaus Lahr sprach von einer „Entschuldigung zweiter Klasse“, weil diese erst kam, nachdem das Landratsamt in seiner eindeutigen Stellungnahme zur Dienstaufsichtsbeschwerde keinerlei Zweifel an Nabers Fehlverhalten gelassen hatte. Warum nimmt der Gemeinderat der Bürgermeisterin ihre Entschuldigung nicht ab?

Weil, so erklärte es SPD-Stadtrat Klaus Lahr nach der Veranstaltung im Gespräch mit den FN, man schon einige Entschuldigungen und Beteuerungen von Naber gehört habe, doch dann habe sie „einfach immer so weiter gemacht“. Dadurch ist bei vielen der Eindruck entstanden, dass Nabers Kompetenzüberschreitungen nicht bloß ein Versehen waren, sondern Ausdruck einer wie auch immer gearteten anmaßenden und vielleicht sogar überheblichen Haltung. Und das macht den Neuanfang so schwer.

Eines wurde bei der Informationsveranstaltung in der Alten Turnhalle überdeutlich: Das Vertrauen zwischen Bürgermeisterin und Gemeinderat ist im Moment komplett futsch. Also fällt die Variante „Schwamm drüber und einfach weitermachen“, die jetzt einige fordern, schon mal flach.

Es wird lange dauern und viel Mühe erfordern, bis wieder eine Basis hergestellt ist. Das bindet Zeit und Kraft, die dringend für das Fortkommen der Stadt benötigt würden. Sinn macht das aber nur, wenn beide Seiten eine realistische Aussicht auf Erfolg sehen. Doch das erscheint jetzt mehr als fraglich.

