Seit Mitte Dezember ist Bürgermeisterin Heike Naber krank. Für sie führt Harald Dietz als ihr erster Stellvertreter die Amtsgeschäfte. Es scheint, als ob das noch länger so bleiben könnte.

Niederstetten. Ruhig und entspannt leitete Harald Dietz am Mittwochabend vor vielen Zuhörern in der Alten Turnhalle die erste Gemeinderatssitzung im neuen Jahr. Dabei verströmte er jede Menge Zuversicht und sogar ein bisschen Optimismus. „Wir müssen gucken, dass wir das neue Jahr mit Schwung angehen“, gab er als Devise aus und fügte hinzu: „Ideen kommen aus allen Richtungen, es werden also viele Sachen laufen“.

Der Vater von zwei Kindern und leidenschaftliche Hobby-Theaterspieler ist von Beruf Notfallsanitäter. Dietz hat den Posten des ersten Bürgermeister-Stellvertreters der Stadt inne, weil er bei der letzten Kommunalwahl die meisten Stimmen gewinnen konnte.

Durchaus brisant

Neben ein paar Vergaben und Bausachen (siehe Infobox) entschied der Gemeinderat – weitgehend einstimmig – über zwei Satzungsänderungen und setzte außerdem bei zwei städtischen GmbHs neue Geschäftsführer ein. Was auf den ersten Blick eher unspektakulär klingt, erweist sich beim näheren Hinsehen als durchaus brisant.

Bürgermeisterin Heike Naber, kraft ihres Amtes neben Stadtkämmerin Stefanie Olkus-Herrmann bisher Geschäftsführerin von unter anderem zwei städtischen GmbHs, wurde rückwirkend zum 1. Januar abberufen. Ihren Posten bei der Flugplatz Niederstetten GmbH wird künftig Klaus Lahr übernehmen.

Ebenso wurde Naber bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft als Geschäftsführerin ersetzt: Den Posten übernimmt Ulrich Roth. Dieser machte deutlich, dass man die Abberufungen zuvor mit dem Anwalt abgeklärt habe, der die Stadträte im Konflikt mit der Bürgermeisterin vertritt. Bei den Geschäftsführerposten handele es sich um ehrenamtliche Aufgaben, die nicht mit einem Geschäftsführergehalt verbunden seien, betonte Roth. Die vorgenommenen Änderungen seien „der jetzigen Situation geschuldet“ und sollten wenn möglich nur „temporär“ sein. Und er fügte hinzu: „Falls es zu einem Wechsel im Bürgermeisteramt kommt, kann man sie wieder rückgängig machen“.

Auch die Änderungen in der Hauptsatzung zielen auf die Einschränkung von Nabers Kompetenzen hin. So wird der finanzielle Entscheidungsrahmen der Bürgermeisterin noch weiter eingeschränkt und auch bisherige Zuständigkeiten – etwa bei personellen Angelegenheiten – von ihr auf die beschließenden Ausschüsse übertragen. Hierzu hat der Gemeinderat sowohl den für Verwaltung, Wirtschaft und Kultur zuständigen Verwaltungs-, als auch den Bauausschuss mit insgesamt zehn bzw. elf Mitgliedern wieder eingeführt. Diese sollen in ihren jeweiligen Feldern „selbstständig anstelle des Gemeinderats“ bestimmen. Innerhalb ihrer Zuständigkeitsbereiche können sie im Rahmen des Haushaltsplans über Mittel bis zu 75 000 Euro bestimmen. Der Ausschuss Niederstettener Stadträte, der die beiden Ausschüsse eigentlich hatte ersetzen sollen, wird dennoch beibehalten.

Die Einschränkung von Nabers Zuständigkeiten sei im Vergleich zu anderen Kommunen in ähnlichen Situationen durchaus üblich, sagte Stadtrat Ulrich Roth. Dies sei „notwendig, um die Handlungsfähigkeit herzustellen“, fügte Harald Dietz hinzu. „Wir müssen das Rad am Laufen halten, nicht nur verwalten und vertrösten“, fand er. Er gab am Ende der Sitzung bekannt, dass man aufgrund der Krankheit Nabers die Arbeit „auf mehreren Schultern verteilen“ werde. Jedem Amtsleiter solle ein Stadtrat zugeordnet werden, der ihn bei Fragen oder Entscheidungen unterstützt. Im Bauamt sei dies Georg Keim, in der Kämmerei Klaus Lahr und im Hauptamt Ulrich Roth. „Somit hat jeder einen festen Ansprechpartner“, erläuterte Dietz. Bei ihm liefen die verschiedenen Aufgabenfelder dann wieder zusammen, außerdem sei er für das Wahrnehmen von Terminen zuständig. Aufgrund des Mehraufwandes für die Bürgermeister-Stellvertreter hat der Gemeinderat beschlossen, die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit zu ändern. Dadurch erhalten die Bürgermeister-Stellvertreter eine Aufwandsentschädigung von 25 Euro pro Stunde, wenn sie Amtsgeschäfte übernehmen. Stadtrat Roland Landwehr hielt die Höhe der Entschädigung für „gerechtfertigt“. Schließlich müssten die Stellvertreter die Arbeit während ihrer Freizeit verrichten oder sogar dafür Urlaub nehmen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.01.2021