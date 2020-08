Comedy, Musik und eine Zaubershow

Creglingen.Die Stadt Creglingen veranstaltet zusammen mit der Firma Lightning aus Niederstetten am letzten Ferienwochenende (11./12. September) Open-Air-Kulturtage. Geplant sind Auftritte der „Rossinis“ (Freitag), des Comedians Konrad Stöckel (Samstag Abend) und eines Zauberers (Samstag Nachmittag).

Hauptamtsleiterin Anita Müller informierte am Dienstag den Gemeinderat über die geplante zweitägige Veranstaltung. Die Künstler sollen in der Kieselallee oder auf dem Hartplatz neben der Mehrzweckhalle auftreten, bei schlechtem Wetter in der Halle. Die Bewirtung übernimmt der FC Creglingen. Der Vorverkauf erfolgt online über die Firma Lightning (https://www.lightning-hire.de) eventuell wird es auch ein kleines Kontingent auf dem Rathaus geben. Bürgermeister Hehn befürwortete die Veranstaltung: „Das wäre ein schönes Angebot an die Bürger“. Der Gemeinderat sah das genauso und stimmte der Veranstaltung einstimmig zu. abo

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.08.2020