Charlotte Kleinschrot Siegerin

Niederstetten.Charlotte Kleinschrot ist Schulsiegerin beim Vorlesewettbewerb des Bildungszentrums Niederstetten geworden und vertritt das BZN nun beim Kreisentscheid.

Am Freitag versammelten sich die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen in der Alten Turnhalle in Niederstetten, wo der Schulsieger im Vorlesewettbewerb ermittelt wurde.

Ruben Rabulea, Benjamin Weinmann, Sara Roth und Charlotte Kleinschrot hatten sich im Vorentscheid durchgesetzt und traten nun als Klassensieger in den Wettbewerb um den Schulsiegertitel und damit verbunden um die Qualifikation für den Kreisentscheid im Frühjahr 2021 an.

Sprachliches Können bewiesen

Namens der Schule begrüßte Rektor Benedikt Amann die Schüler sowie die Jury, der neben Sandra Neckermann (Kulturamt der Stadt Niederstetten) und Brigitte Mohr (Mediothek Niederstetten) die Lehrerinnen Canan Dogruel und Mirjam Ballweg angehörten. Im ersten Wettbewerbsteil gaben die Schüler vor einem aufmerksamen Publikum Ausschnitte aus selbst gewählten Büchern zum Besten.

Hier zeigten die Vorleser der Realschule bei Büchern wie „Auf einem langen Weg“ (Gudrun Pausewang), „Das magische Baumhaus“ (Mary Pope Osborne), „Das Kätzchen Fanny gewinnt den ersten Preis“ (Jill Tomlinson) und „Fünf Freunde“ (Enid Blyton) ihre Vorlesekompetenz und ihr sprachliches Können.

Urkunden überreicht

Anschließend wurde von jedem Kind ein Auszug aus einem modernen Jugendroman vorgelesen, den die Kinder vorher noch nicht kannten. Die Jury hatte es mit der Entscheidung wahrlich nicht leicht. In der Beratung wurde deutlich, dass Charlotte Kleinschrot durch Betonung und Stimmmodulation das Publikum sowie die Jury am meisten in den Bann zog und mit einer ausgezeichneten Leistung die Schule nun beim Kreisentscheid vertreten wird. Alle Jurymitglieder lobten nach dem Wettbewerb nochmals alle vier Teilnehmer für ihre Leistung und überreichten Urkunden und Buchgutscheine an die Klassensieger. Der Schulsiegerin wünschten alle viel Erfolg beim Kreisentscheid.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.11.2020