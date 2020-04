Bunte Schlange als Zeichen der Solidariät

Althausen.In vielen Orten Deutschlands entstehen sie zurzeit: bunte Steinschlangen, die in Zeiten der Corona-Pandemie ein Zeichen der Solidarität der Menschen untereinander setzen sollen: Große und kleine Kinder bemalen Steine und reihen sie aneinander – gemeinsam, aber ohne Kontakt miteinander. In dem Bad Mergentheimer Teilort Althausen wächst seit geraumer Zeit in großer Geschwindigkeit auch so eine bunte Schlange. Man findet sie unterhalb der Glascontainer entlang des Baches. Bild: Steffen Sohns

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.04.2020