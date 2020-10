Bürgermeister Spiesles: „Wir sehen Gefahren und Sicherheitslücken“

Kupferzell.Mit einem Sternmarsch kämpfte die Bürgerinitiative „Ein Herz für Hohenlohe“ gegen den geplanten Netzbooster in Kupferzell. Knapp 600 Menschen strömen Kundgebung der Bürgerinitiative (BI) „Ein Herz für Hohenlohe“. Aus den Teilorten Feßbach, Belzhag und Hesselbronn marschieren die Gegner des geplanten Netzboosters zur Carl-Julius-Weber-Halle in Kupferzell. Die Stimmung ist kämpferisch, viele Demonstranten haben Transparente gebastelt. Der Netzbooster sei eine Wortschöpfung. so BI-Vorsitzende Kühnle, sie nennt es „Batteriekraftwerk“. Das verstehen die Menschen besser. „Wir haben euch immer informiert“, so Kühnle. „Ganz im Gegensatz zur Transnet BW.“ Dies ist der Vorwurf an die Adresse des Betreibers. „Das Thema bewegt uns seit Beginn 2019“, erklärt Rathaus-Chef Christoph Spieles. „Bis heute gibt es Irrungen und Wirrungen.“ Spieles ärgert sich, dass die Transnet BW Offenheit, Respekt und Transparenz verspreche, diese aber nie einhalte. „Wir sehen Gefahren und Sicherheitslücken“. rgau

