Bürgermeister: „Schuh drückt am meisten beim Tourismus“

Seit dem 1. Mai, also 100 Tage, ist der neue Bürgermeister von Röttingen im Amt. Höchste Zeit für eine erste Bilanz.

Röttingen. Ist das mit 60,9 Prozent gewählte Stadtoberhaupt gut angekommen auf dem Chefsessel der Europastadt? Die FN haben Bürgermeister Hermann „Fernando“ Gabel (Freie Wähler/UWG) in seinem Büro im Rathaus besucht. Dort zog der Mann mit dem Markenzeichen „Schwarzer Hut“ eine erste Bilanz.

Der 60-Jährige fühlt sich auf seinem neuen Posten voll angekommen, wie er strahlend erzählt. Dass es anstrengend wird, sei ihm von vornherein klar gewesen. Trotz Terminhetze und umfangreicher Einarbeitung bereite ihm die Aufgabe aber sehr viel Freude. Die frische Luft, die er als Steinmetz und Bildhauer im Freien genoss, fehlt ihm zwar etwas. Aber die Schreibtischluft sei auch ganz gut, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Dabei komme ihm vor allem die frühere Tätigkeit als Verwaltungsfachwirt sowohl in Röttingen als auch in anderen Verwaltungen und als Bürgermeister in Riedenheim sehr zu Gute. Kurzum: „Es läuft besser, als ich es gedacht habe.“ Sicherlich habe ihn und die Kommune Röttingen die Corona-Krise stark beeinflusst, weil nichts mehr wie gewöhnlich und routinemäßig abläuft. Sämtliche Abläufe müssen umgestellt werden und kosten viel Energie und Kraft.

Absage des Gauvolksfestes

Die Festspielabsage kommt nach seiner Einschätzung vor allem dem Bauhof zugute. Dieser könne in diesem Jahr den laufenden Aufgaben wieder mehr Zeit widmen und den allgemeinen Arbeiten vermehrt nachkommen. Die Absage des Gauvolksfestes bedauere er sehr, es sei aber nicht durchführbar gewesen. Dafür werde es im Herbst kleinere Events geben. Erleichtert zeigte er sich, dass der Wertstoffhof zum vorgesehen Zeitpunkt am 2. Oktober wieder öffnen wird. Vonseiten der Stadt Röttingen seien die Vorgaben abgeschlossen und das Team Orange am Zuge. Er hätte sich zwar eine frühere Wiedereröffnung gewünscht, doch habe sich unterm Strich wieder einmal bewahrheitet, dass durch konstruktive Zusammenarbeit etwas erreicht werden kann.

Wichtig für den Rathauschef: Der Standort Röttingen ist bei etwas geänderten Öffnungszeiten für die Region gesichert. Auch für die gewünschte Öffnung des Stadtbalkons an der Burg Brattenstein gibt es ein Konzept für die Zukunft, erklärt er freudig. Erste Rückmeldungen zeigen die Begeisterung der Touristen, die von dem neuen Angebot bereits vielfach Gebrauch machten. Die 100 Tage beinhalten aber nach seinen Worten auch viele kleine Mosaiksteinchen, die sich in den nächsten Jahren erst noch zusammenfinden müssen.

Gute Zusammenarbeit

Sehr zuversichtlich äußert er sich auch über die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der gesamten Verwaltungsgemeinschaft und mit dem neuen Stadtrat. Am meisten drückt dem Sonnenuhrenstädtchen nach seiner Meinung der Schuh beim Tourismus. Röttingen sei zwar der einzige anerkannte Erholungsort im Landkreis Würzburg und habe die Festspiele. Doch müsse man sich ganz klar breiter aufstellen. Gerade die Naherholung müsse besser beworben werden. Hier gebe es doch noch sehr viel Potenzial – auch bezüglich der Infrastruktur. Wasserleitungen, Kanäle und Stromversorgung: Es gilt, vieles auszubauen und entsprechend Vorsorge zu treffen.

Leider müsse die Finanzsituation der Stadt Röttingen durch Corona im Fokus stehen. Einen Verwaltungshaushalt auszugleichen, der in einem schwachen Gewerbesteuerjahr wie diesem und vermutlich auch in den kommenden Jahren Probleme bereiten wird, sieht er als Mammutaufgabe. Diese wird sicher mit schmerzlichen Einschnitten verbunden sein.

Jedoch beflügelt durch die Tatsache, dass er von den Mitarbeitern und vor allem auch von der Bevölkerung offen, sehr herzlich und verständnisvoll aufgenommen wurde, kann er all diese Aufgaben zuversichtlich angehen.

Darauf baut er auf und hofft, dass es gelingt, gemeinsam die anstehenden Aufgaben der Stadt Röttingen zu bewältigen. Trotz unerwarteter Hürden ist Röttingens neuer Bürgermeister Hermann „Fernando“ Gabel mit den ersten 100 Tagen zufrieden und schaut optimistisch in die Zukunft – wenngleich die finanzielle Lage angespannt bleibt.

