Bürgermeister-Amt zumindest bis zur juristischen Klärung ruhen lassen

Sehr geehrte Frau Naber,

wir kennen uns gut. Ich war und bin einer ihrer größten Kritiker gewesen und habe bei der Bürgermeister-Wahl 2018 einen anderen Kandidaten unterstützt. Die Bürgerinnen und Bürger meine Heimatstadt haben, aus meiner Sicht, leider Sie gewählt. Ich glaube, dass viele Ihrer Wähler es nun bedauern, Ihnen ihre Stimme gegeben zu haben.

Stadtrat Lahr hat es treffend auf den Punkt gebracht. (…) dass Sie (Frau Naber) für das Amt nicht geeignet sind und es mit gesetzlichen Vorschriften sowie Satzungen unserer Stadt nicht so genau nehmen“(…). Bei der ersten Krise im Mai haben Sie noch nach außen Einsicht gezeigt und Besserung gelobt. Medienwirksam haben Sie in einer öffentlichen Anhörung ihr Fehlverhalten eingeräumt. Doch geschehen ist nichts.

Ein Rücktritt scheint unausweichlich. Selbst viele Ihrer Parteikollegen wenden sich von Ihnen ab. Es hagelt Dienstaufsichtsbeschwerden, ein Anwalt stellte fest, dass diese Vorgänge ein Ausmaß erreicht haben, welches er noch nie erlebt hätte. Was muss denn noch alles passieren, dass Sie den Stuhl räumen?

Eine Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat und Verwaltung ist nicht mehr gegeben. Wie kann eine Bürgermeisterin wie ein absolutistischer Provinzfürst „regieren“? Wer berät Sie in Sachen Außendarstellung und Kommunikation? Wie lange soll dieser untragbare Zustand noch anhalten? Sie bringen die Stadt nicht voran – sie wird zur Lachnummer und sie hemmen die Entwicklung. Machen Sie den Weg frei für einen Neuanfang in dieser Stadt.

Ich kenne die Rechtsgrundlagen nicht im Detail. Doch wenn Sie einen Funken Anstand besitzen, lassen Sie ihr Amt zumindest in der Zeit ruhen bis juristisch alles aufgearbeitet wurde.

Ich bin so und so anderer Meinung über die Aufgaben eines modernen Stadtoberhauptes. Warum muss er immer aus der Verwaltung kommen. Ein Bürgermeister muss innovativ sein, sollte eine Vision haben und mit Ideen eine Stadt voranbringen. Oftmals braucht es nicht die großen, schwer umzusetzenden Ideen, sondern kleine, die die Bürger mitnehmen. Früher war es recht bequem, Bürgermeister zu sein. Die Sitzungen des Rates leiten, Gesicht zeigen, die Stadt nach außen vertreten, heute sind die Aufgaben vielschichtiger und man steht immer im Fokus.

Bei der nächsten Bürgermeisterwahl wäre es unabdingbar, ein genaues Stellenprofil zu erarbeiten. Dazu gehören auch weiche Fakten. Welche Persönlichkeit muss der Kandidat haben? Welche Kommunikationsfähigkeiten? Was für eine Führungsstärke? Wie sieht sein künftiges Team aus und welche Kultur herrscht im Rathaus? Es reiche heutzutage einfach nicht mehr aus, nur mit politischer Gesinnung und politischen Zielen zu punkten,

Vor allem aber braucht ein Bürgermeister eine „hohe Frustrationstoleranz. Ein Bürgermeister verwaltet oft eine Mangelwirtschaft und muss auf Entwicklungen reagieren, die nicht planbar sind. Ein Beispiel: Wenn Gehaltserhöhungen für Kita-Angestellte verhandelt werden, dann machen das Dritte. Der Bürgermeister kann es nicht beeinflussen, muss es aber in den Haushalt einarbeiten. Auch Straßen- oder Brückenreparaturen muss ein Bürgermeister umsetzen. Man braucht deswegen auch große Managementfähigkeiten hinsichtlich der Priorisierung von Aufgaben.

Eine Stadt sollte innovativ vorangetrieben werden, der Aufbau von Mehrgenerationenhäusern ist ein gutes Beispiel. Ich baue selber gerade eines in meiner neuen Heimat in Hildburghausen auf.

Welche neue Idee gibt es in Niederstetten? Man sollte die Bevölkerung mehr in gestalterische Projekte der Stadt einbeziehen. Zusammen mit Einwohnern der Stadt und der zugehörigen Ortsteile hätten Sie passend zu aktuellen und zukünftigen Herausforderungen Ideen und Lösungsansätze gemeinsam entwickeln können. Im Vordergrund steht hierbei, dass Einwohner aller Altersgruppen aktiv zu der Entwicklung Ihres Wohnortes beitragen können. Gute Ideen sind gefragt! Diese Ideen werden anfangs gesammelt und in Folgeterminen entwickelt und priorisiert. Am Ende stehen Lösungen, die ein ganzheitliches und bedarfsgerechtes Entwicklungskonzept für die Stadt darstellen.

Hierzu gehört natürlich auch die Planung einer zeitlichen Umsetzung, der Einsatz von Fördermitteln und insbesondere was konkret von den Einwohnern in Eigenregie beigesteuert werden kann. Auch Experten werden im weiteren Verlauf für bestimmte Themenfelder herangezogen.

Die Vernetzung von Vereinen, Initiativen, Gewerbetreibenden und den Ortsteilen untereinander spielt hier ebenfalls eine große Rolle. Die Ortsteile können voneinander profitieren, da viele aktuelle Problemstellungen oftmals gleichgelagert sind.

Ich wünsche mir für „meine“ Stadt einen wirklichen Neustart und in Zukunft eine bessere Wahl als die, Frau Naber zur Bürgermeisterin zu machen.

