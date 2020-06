Brandstiftung an Scheunen

Dörzbach.Die Feuerwehr Dörzbach musste am Dienstagmorgen ausrücken, weil jemand versucht hatte, zwei Scheunen zwischen Hohebach und Weldingsfelden anzuzünden. Ein Zeuge entdeckte den Brand an den beiden an der Kreisstraße 2311 gelegenen Gebäuden gegen 5 Uhr und informierte die Einsatzkräfte. Diese fanden rund um die beiden Scheunen verteilte Hackschnitzel, die in Brand gesteckt worden waren. Die Flammen griffen lediglich auf einige Holzbretter über und wurden von der Feuerwehr schnell gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen, die in der Zeit vor 5 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Hohebach und Weldingsfelden unterwegs waren und eine verdächtige Person an den Scheunen beobachtet haben, werden aufgefordert, sich unter Telefon 07940/9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

