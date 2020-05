Bonnemaier wirft das Handtuch

Leutershausen/Schrozberg.Die Nachricht hat sich gestern wie ein Lauffeuer in Leutershausen (Landkreis Ansbach) verbreitet: Die umstrittene Bürgermeisterin Sandra Bonnemeier will ihren Dienst zum 31. Mai quittieren – in einem Schreiben an die Stadtverwaltung bat sie um ihre Entlassung. Konkrete Gründe nannte die Bürgermeisterin nicht.

Die schon seit Monaten krankgeschriebene Rathaus-Chefin, die sich nach Informationen der „Fränkischen Landeszeitung“ (FLZ) nicht mehr in Leutershausen, sondern in ihrer Heimatstadt Marl in Nordrhein-Westfalen aufhalten soll, kam mit diesem Schritt ihrer Suspendierung zuvor, die die Aufsichtsbehörde Ende April eingeleitet hatte (wir berichteten).

Um Sandra Bonnemeier, die vor vier Jahren auch in Schrozberg und Kirchberg vergeblich für den Bürgermeister-Posten kandidierte, ranken sich eine ganze Reihe von Affären, die schon kurz nach ihrem Amtsantritt im November 2016 publik wurden und in zwei Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Ansbach wegen des Verdachts der Untreue gipfelten. In einem Fall ist bereits Anklage erhoben worden. Die Ermittlungen zu Honoraren in Höhe von mindestens 186 000 Euro, die ohne Wissen des Gemeinderates an einen IT-Berater aus Satteldorf bezahlt wurden, dauern derzeit noch an. Harald Zigan

