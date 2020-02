Bodenständig und authentisch

Schwäbisch Hall.Er gilt als einer der talentiertesten Singer/Songwriter Deutschlands: Florian Ostertag. Der 39-jährige Musiker ist Dauergast von TV Noir, festes Bandmitglied von Philip Poisel und hat gerade mit „Flo and the Machine“ ein neues Album veröffentlicht. Das Konzert mit Ostertag am Freitag, 6. März, beginnt um 21 Uhr.

Florian Ostertag kennt beide Seiten des Musikerlebens. Er hat schon vor 750

...