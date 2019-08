Blumenkasse aufgebrochen

Klepsau.Dass Diebe jede Gelegenheit nutzen, ist kein Geheimnis. Auch in Klepsau war in den vergangen Tagen die Versuchung für kriminelle Unbekannte zu verlockend. An einem Blumen- und Kürbisfeld zum Selbstpflücken -beziehungsweise ernten entlang der Landesstraße nach Dörzbach hatten die Besitzer ein Kassenhäuschen zum Zahlen der geernteten Pflanzen aufgestellt. Die Kasse selbst ist aus Metall und war, mit einem stabilen Rundschloss gesichert, fest mit dem Unterstand verbunden.

Die Täter flexten den Geldbehälter offenbar auf und entwendeten den Inhalt. Der angerichtete Sachschaden in Höhe von 250 Euro übersteigt dabei bei Weitem das gestohlene Bargeld.

Der Tatzeitraum bewegt sich zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Dienstagmittag. Hinweise auf den Diebstahl nimmt die Polizei in Krautheim, Telefon 06294/234, entgegen

