Betriebsstart wohl erst Ende 2020

Künzelsau.Der geplante Start des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Künzelsau verschiebt sich. In der Kreistagssitzung am 13. Juli hatte Matthias Warmuth, Geschäftsführer der BBT-Gruppe, angekündigt: Am 1. Oktober ist es soweit. Jetzt heißt es von Seiten des Hauptgesellschafters der gemeinnützigen Träger-GmbH: Voraussichtlich Ende 2020 geht es in Betrieb.

Vor zwei Monaten hatte Warmuth noch erklärt, der Schwerpunkt des MVZ liege zunächst auf der Versorgung von Patientinnen mit gynäkologischen Erkrankungen sowie auf der geburtshilflichen Begleitung. Zwei Arztsitze seien dafür gesichert worden. Nun berichtet BBT-Regionalleiter Marc Reggentin auf Anfrage: „Zwei Fachärzte mit den Schwerpunkten Allgemeinmedizin sowie Gynäkologie und Geburtshilfe werden sich im MVZ einbringen und haben entsprechende Verträge unterzeichnet.“

Auch die „gesellschaftsrechtlichen Voraussetzungen“ seien geschaffen. „Wir rechnen damit, dass das MVZ im Laufe der kommenden Monate seine Arbeit aufnimmt“, so Reggentin.

Ohne die Zustimmung des Zulassungsausschusses der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg kann das MVZ nicht beginnen. Jetzt geht Reggentin davon aus, dass der Zulassungsausschuss „voraussichtlich im Herbst über den Antrag“ entscheidet. Dies könnte womöglich bis November dauern.

Das MVZ der Hohenloher Krankenhaus gGmbH (HK) wird als ein Mosaikstein des neuen ambulanten Gesundheitszentrums zunächst im Ärztehaus Medi-Kün angesiedelt. Die BBT-Gruppe hatte dieses seit Sommer 2009 bestehende Gesundheitszentrum von Beginn an als gute Basis auf dem Schirm. Gleichzeitig wurde stets betont, mit einem neuen MVZ nicht in Konkurrenz zu den niedergelassenen Ärzten treten zu wollen, sondern als deren Kooperationspartner.

Wie BBT-Sprecherin Ute Emig-Lange mitteilt, habe man mit beiden Medizinern, die künftig im MVZ tätig sein werden, bestehende Arztsitze an Land gezogen. Namen werden noch keine genannt.

Neue Form der Kooperation

Das MVZ ist also eine neue Form der Kooperation, rundet das aktuelle Angebot ab und ist für die BBT-Gruppe ein erster Schritt, um die derzeit gute ambulante ärztliche Versorgung in Künzelsau langfristig zu sichern.

„Ein MVZ funktioniert eigentlich wie eine klassische Arztpraxis“, sagt Reggentin. Es werde ärztlich geleitet. Angestellte Ärzte könnten sich die Arbeit teilen. Neben dem MVZ arbeiteten andere Ärzte weiter selbstständig im Medi-Kün. rare

