Besonderes Konzert zum Mitsingen und Mitspielen

Niederstetten.Die Musikschule Hohenlohe veranstaltet am zweiten Advent, 8. Dezember, um 19 Uhr ein Mitmach- und Mitsingkonzert im Advent für Groß und Klein in der Katholischen Kirche St. Johannes Evangelist. Mit von der Partie sind die katholische Kirchengemeinde Niederstetten unter der Leitung von Musikschulleiter Andreas Strasser und Kantor Musikdirektor Hermann-Josef Beyer.

Das Konzert ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gedacht, die zum Abschluss des Niederstettener Weihnachtsmarktes mitspielen und mitsingen möchten. Auf dem Programm stehen bekannte Advents- und Weihnachtsweisen, die in den Kirchen und auch in den Familien recht bekannt sind und gerne gesungen werden. Ob jung oder alt, jeder kann bei dieser Veranstaltung mitwirken. Auch die Niederstettener Chöre werden sich mit einem Überchor am Konzert beteiligen. Am 8. Dezember findet ab 17.30 Uhr eine Einspielprobe mit allen Instrumentalisten statt, die bei den Melodien der Lieder einstimmig mitspielen. Die musikalische Führung aller wird von einer Band übernommen, gebildet aus Lehrkräften der Musikschule Hohenlohe. Das Noten-und Textmaterial kann von der Homepage der Musikschule Hohenlohe heruntergeladen werden. Die Adresse: www.musikschule-hohenlohe.de

Da es nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen gibt, eine rechtzeitige Voranmeldung, vor allem für Mitspieler, wegen der instrumentalen Aufteilung per Email erforderlich unter info@musikschule-hohenlohe.de. mhrb

