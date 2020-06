Bereits die dritte Brandstiftung

Obersontheim.In einem Mehrfamilienwohnhaus in Obersontheim (Haller Landkreis) zündelt ein Unbekannter und versetzt die Anwohner in Angst. Mehrere Personen werden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Zum dritten Mal hat ein Unbekannter in einem Mehrfamilienhaus in Obersontheim Feuer gelegt. Nachdem in der Nacht auf vergangenen Sonntag ein Täter zweimal Feuer gelegt hatte – einmal um 0.15 Uhr, ein weiteres Mal gegen 2 Uhr – ereignete sich der dritte Anschlag am frühen Dienstagabend.

Polizei ermittelt unter Hochdruck

Wie Feuerwehrkommandant Daniel Finster berichtet, wurden er und die Obersontheimer Feuerwehr um 17.55 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen war das Feuer bereits von den Anwohnern gelöscht worden. Im Erdgeschoss und im ersten Geschoss lagen verkohlte Handtücher auf dem Fliesenboden des Treppenhauses, Türblätter waren mit Hakenkreuzen beschmiert. Im Obergeschoss lag eine Person auf dem Boden – wohl mit Rauchgasvergiftung. Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrere Menschen am Mittwochabend zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Auf alle weiteren Fragen heißt es von Polizeisprecher Daniel Ebert: „Wir ermitteln auf breiter Front.“ Er könne keine Fragen beantworten, „sonst würden wir die Ermittlungen gefährden“.

Trittner: Das ist makaber

Für Bürgermeister Siegfried Trittner sind die drei Brandanschläge „makaber“. Er kenne die Bewohner des Mehrfamilienhauses nicht. Trittner geht davon aus, dass der Täter kein „Feuerteufel“ ist, der sich an einem großen Feuer ergötzen will. „Das sieht so aus, als ob es gezielt gegen eine Personengruppe gerichtet ist.“ Während seiner Amtszeit habe er so etwas nicht erlebt. els

