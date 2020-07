„Belastbare Zahlen“ angemahnt

Crailsheim.Ist der Erwerb des Hangars eine Alternative zum Bau einer Stadthalle? Vor dieser Frage stehen die Crailsheimer Stadträte und müssen bis zum 22. Juli eine Antwort finden, denn nur bis zu diesem Datum gewähren die Halleninhaber der Stadt eine Kaufoption (wir berichteten).

Dass bei Weitem noch nicht alle Stadträte für den Kauf der ehemaligen Flugzeughalle sind oder zumindest weitere Informationen für ihre Entscheidungsfindung benötigen, belegt ein umfangreicher Fragenkatalog der SPD-Fraktion.

18 Fragen an die Verwaltung

Sechs Mitglieder, unter ihnen Vorsitzender Gernot Mitsch, geben in dem Schreiben, das 18 Fragen umfasst, klar zu erkennen, dass sie sich bislang nicht ausreichend informiert fühlen.

So verweisen sie darauf, dass die Verwaltung seit März wisse, dass die Familie Stegmaier die Eventlocation Hangar nicht mehr betreiben will, der Gemeinderat aber erst Ende Mai „erste Infos“ erhalten habe.

Sie monieren, dass eine „umfassende Aufarbeitung der Thematik“ durch die Verwaltung bis heute nicht vorliege.

Mit ihren Fragen wollen die SPD-Stadträte für mehr Informationen sorgen.

Warum dieser Zeitdruck?

So wollen sie wissen, ob der Verwaltung Gründe für den von den Verkäufern erzeugten Zeitdruck – die Stegmaiers fordern, dass sich der Gemeinderat bis zum 22. Juli entschieden hat – bekannt sind.

Sie wollen wissen, ob das Rathaus Erkenntnisse über den baulichen Zustand der in den 1930er-Jahren errichteten Halle hat, wollen wissen, ob es Erkenntnisse über mittelfristig erforderliche Renovierungen gibt. Sie wollen wissen, welche Erkenntnisse die Verwaltung über den Wert des Gebäudes hat – die Familie Stegmaier will rund acht Millionen Euro und hat diese Summe als „nicht verhandelbar“ bezeichnet.

Lärmproblem?

Das Sextett will auch wissen, auf welche Summe die Verwaltung den Einbau eines Kultursaals in ein Nebengebäude des Hangars beziffert, und es fragt, ob ein Lärmproblem für die Burgbergsiedlung entsteht, wenn das Hangargelände noch intensiver genutzt wird, etwa durch den Bau einer Halle, in der auch die Basketballer der Merlins spielen. Andreas Harthan

