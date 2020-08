Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Rothenburg.Bei einem Abbiegevorgang am Donnerstag gegen 8.50 Uhr kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 79-jähriger Autofahrer kam vom Rödertor her und wollte aus der Ansbacher Straße nach links in die Adam-Hörber-Straße abbiegen. Hierbei übersah der Mann den entgegenkommenden Pkw einer 47-jährigen Frau.

Die Insassen blieben beim Zusammenstoß unverletzt. Während der Pkw der Frau weiterhin fahrbereit war, musste das Auto des 79-jährigen abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 6000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher muss wegen des Abbiegeverstoßes mit einer Anzeige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.08.2020