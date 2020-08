Bei herrlichen Ausblicken die Schönheit des Wanderns erleben

Niederstetten.Zum Tag des Wanderns, der in diesem Jahr am Freitag, 18. September stattfindet hat sich der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Niederstetten, etwas besonderes ausgedacht: die Wanderung unter dem Motto „Das Vorbachtal von seiner schönsten Seite“.

An diesem Tag informieren sich in ganz Deutschland viele tausend Menschen über die Vielfalt des Wanderns. Wandervereine, Naturschutzorganisationen, Unternehmen aber auch Schulen und Kindergärten sowie viele weitere Organisationen begleiten ihre Besucher mit viel Phantasie durch den Tag.

Im Vorbachtal bietet die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins eine geführte Wanderung an. Der Deutsche Wanderverband als Initiator des Aktionstages hat die Veranstaltungen zum 14. Mai in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie auf den 18. September verschoben. Helmut Leitner von der Niederstettener Ortsgruppe hat sich etwas ganz besonderes zum Tag des Wanderns einfallen lassen: Vorbei an mächtigen und landschaftsprägenden Steinriegeln geht der Weg über den „Hölzlesberg“ nach Vorbachzimmern. Durch eine schattige Klinge führt er auf der anderen Talseite zu einem herrlichen Aussichtspunkt. Dort ist eine längere Rast mit bereitgestellten Getränken und Vesper vorgesehen. Die Rückkehr nach Niederstetten ist für 17.30 Uhr geplant. Für die Wanderung wird festes Schuhwerk und der Witterung angepasste Kleidung empfohlen. Anmeldung sind beim Kulturamt der Stadt Niederstetten bis zum 14. September unter Telefon 07932/ 910213 oder per Mail an sandra.neckermann@niederstetten.de möglich. Die Führung ist kostenlos.

Alle Teilnehmer von Aktionen zum Tag des Wanderns bekommen vom Deutschen Wanderverband (DWV) einen Pin mit einem bunten Logo sowie ein Heftchen mit Informationen, Gewinnspielen und Rabatt-Aktionen.

Um ein Zeichen gegen das zunehmende Insektensterben in Deutschland zu setzen, verteilt der Verband außerdem Samenkugeln für vielfältige Wildblumenwiesen. Außerdem wichtig: Alle Wanderungen zum Tag des Wanderns zählen – unabhängig davon, ob sie von Mitgliedsvereinen des Deutschen Wanderverbandes angeboten werden oder nicht – für das Deutsche Wanderabzeichen. Eigens zum Tag des Wanderns hat der Deutsche Wanderverband auch eine Internet-Seite eingerichtet.

Auf www.tag-des-wanderns.de findet man alle Veranstaltungen auf einer interaktiven Karte. Durch die Verschiebung der Veranstaltungen zum Tag des Wanderns bereichern diese zugleich die Deutschen Waldtage. Initiiert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und in Partnerschaft mit dem Deutschen Forstwirtschaftsrat e.V. (DFWR) finden die Deutschen Waldtage in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinsam! Für den Wald“ vom 18. bis 20. September zum dritten Mal statt. Bundesweit laden zum Tag des Wanderns am 18. September Vereine, Umwelt-, Tourismus- und andere Organisationen sowie Unternehmen, Schulen und einzelne Wanderführer – ja sogar ganze Regionen zu Aktionen rund um das Thema ein.

Initiiert hat den Tag des Wanderns vor fünf Jahren der Deutsche Wanderverband. Dessen Präsident, Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß, rechnet trotz der Corona-Pandemie auch dieses Jahr in ganz Deutschland mit einer Fülle von Veranstaltungen. „Weil der Tag an einem Werktag liegt, wird es viele Kooperationen mit Unternehmen geben, etwa Infostände unserer Vereine mit Wanderberatungen beim Einzelhandel oder in Sparkassenfilialen“, so der DWV-Präsident. Auch kleine Wegemarkierungskurse, Schul- und Gesundheitswanderungen sowie Naturschutzaktionen werde es wieder geben.

