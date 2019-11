Begeisterung für Bücher geweckt

Niederstetten.Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags, der jedes Jahr am dritten Freitag im November stattfindet, konnten sich die Grundschüler des Bildungszentrums Niederstetten auf einen tollen Aktionstag freuen.

Ziel dieses Tages ist es, ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens zu setzen und Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken. Die Umsetzung dieses Ziels gelang in Niederstetten besonders gut, da sowohl die Bürgermeisterin Heike Naber als auch Sandra Neckermann von der Mediothek sowie Oberst Peter Göhringer den Grundschülern vorlasen. Diese faszinierten die Kinder mit lustigen, spannenden und aktuellen Büchern, aber auch Kinderbuchklassiker waren vertreten. So durften die Erst- und Zweitklässler beispielsweise Ausschnitte aus Werken von Max Kruses „Urmel aus dem Eis“ oder Leo Lionnis „Frederick“ hören. Astrid Lindgrens „Michel aus Lönneberga“ durfte auch nicht fehlen.

Auch die Dritt- und Viertklässler wurden in den Bann von traditioneller Literatur wie beispielsweise „Lippels Traum“ von Paul Maar gezogen, durften sich aber auch über moderne Werke freuen. Die Begeisterung für Bücher und das Vorlesen wurde bei vielen Kindern am Bildungszentrum geweckt. Gleich nach der Veranstaltung war ein „Run“ auf die Mediothek im Kult, in der ein Potpourri an diversen Büchern und Medien beheimatet ist und die gerade ihr 25-Jahr-Jubiläum feiert. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.11.2019