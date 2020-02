Begegnung und Verbindung

Creglingen.Die Veranstaltungsreihe „Von Frauen, für Frauen – unter Frauen“, geht in die vierte Runde. Allen Abenden ist gemeinsam, dass es vor allem um Begegnung, Teilhabe und Gemeinschaft geh, nicht um Konsum. Das gelte auch für die nächste Veranstaltung am Freitag, 14. Februar, die in Kooperation mit der städtischen Bücherei um 20 Uhr im Romschlösslesaal stattfindet.

Mit anderen Frauen

Auch wenn an dem Abend Bücher vorgestellt und Textstellen daraus vorgelesen werden, sei hier kein klassischer Literaturabend geplant, so die Verantwortliche Erika Weimer. Im Vordergrund stehe die Verbundenheit mit anderen Frauen und auch die Begegnung mit sich selbst. Eine Besonderheit dabei ist, dass Creglinger unterschiedlichen Alters selbst Bücher mitbringen, aus denen sie vorlesen: Anne Emmert, Johanna Klapper, Andrea Wirthwein und Helga Egner, haben sich im Vorfeld dazu angeboten.

Wie der Untertitel „Frauenliteratur mit Herz und Verstand für alle Generationen“ schon erahnen lässt, soll das achtsame Lesen von Texten und der persönliche Austausch ermöglichen, generationsübergreifend in Kontakt zu kommen. Die Anregung dazu kam von einer jungen Creglingerin, so die Leiterin des Familienzentrums. Damit der Abend mit allen Sinnen genossen werden kann, wird es Snacks geben und Gelegenheit zum Schmökern an einem Büchertisch der Bücherei. Gerne dürfen die Besucherinnen auch ein eigenes (Frauen-) Buch auf dem Büchertisch auslegen, das sie für lesenswert halten.

Überraschung zum Valentinstag

Passend zum Valentinstag bereite Evelyn Gillig, die Leiterin der Stadtbücherei, auch eine kleine Überraschung vor, die seit einigen Jahren zu dem Anlass angeboten werde. Interessierte Teilnehmerinnen sind willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 14. Februar, von 20 bis 22 Uhr im Romschlösslesaal statt. Weitere Informationen erhält man im Familienzentrum bei Erika Weimer unter Telefon 07933 / 70144. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.02.2020