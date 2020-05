Bedürfnis nach Gesang ist groß

Hohenlohe.Seit dem 17. März ruht offiziell der Vereinsbetrieb in den Chören in Baden-Württemberg. Ruhig ist es dennoch nie geworden. Viel zu stark ist das Bedürfnis nach sozialen Kontakten und dem gemeinsamen Musizieren. Daher sind die Chöre in der Zeit der Kontaktbeschränkung auch überaus kreativ geworden und geblieben. Eine Perspektive, wann der reguläre Proben- und Konzertbetrieb weitergehen kann, gibt es hingegen für die über 5000 weltlichen Chöre in Baden-Württemberg bis heute nicht.

Erste wirkliche Öffnungen seien derzeit im Bereich der religiösen Versammlungen erfolgt. Der Großteil der Chor-Vereine profitiere davon aber bisher nicht, erklärt der Chorverband Hohenloher Gau. Der Schwäbische Chorverband als Dachverband von 2600 Chören, unterstütze seine Vereine auch jetzt. Neben Beratung zu konkreten Fragen und Hilfestellungen zur Vereinsarbeit, bietet er Ideen und Handreichungen. In Webinaren werden die Engagierten in den Chören auch jetzt fit gemacht für die Zukunft. Über die Sonderseite scv.app/coronavirus sammelt der Chorverband alle aktuellen Angebote.

Kreative Ideen

Bereits in den ersten Tagen nach der Verkündigung der Kontaktsperre waren die einschlägigen Foren und Webseiten voll mit kreativen Ideen zum virtuellen Weitersingen und Singen mit Abstand. Trotz der Ernüchterung, dass gemeinsames Singen online aufgrund der Latenz nicht möglich ist, haben zahlreiche Chorleiter Ideen entwickelt, wie mit Videokonferenzen geprobt werden kann. Die Deutsche Chorjugend hat beispielsweise zur Teilnahme am größten Online-Chor Deutschlands aufgerufen. Über 1000 Sänger haben ihre Stimmen eingesungen und ein Video eingereicht, für einen großen gemeinsamen Chor.

Aber auch außerhalb des Internets wird gesungen. In vielen Orten singen die Menschen abends von ihren Balkonen – mit Abstand aber doch gemeinsam.

Aktuelle Forderungen

Trotz der kreativen Ideen und virtuellen Möglichkeiten wünschen die Vereine sich eine schrittweise Rückkehr zum Probenbetrieb. Die Chorjugend im Schwäbischen Chorverband hat sich in einem Positionspapier mit den aktuellen Herausforderungen und den Bedarfen der Chöre auseinandergesetzt.

Die meisten Möglichkeiten, Dritt- oder Eigenmittel für Vereine zu generieren, seien erst einmal weggebrochen, erklärt der Verband. Diese Mittel dienen der Finanzierung von Maßnahmen und seien „eine wichtige Finanzierungssäule in der Jugendarbeit“. Viele laufende Kosten, wie Raummieten und Versicherungen bleiben aber bestehen.

Gerade in Zeiten des „Physical Distancings“ ist es wichtig, das Vereinswesen zu stärken, denn das Vereinswesen und das sozio-kulturelle Ehrenamt sei – so zeigt es die aktuelle Bereitschaftswelle – systemrelevant und könne soziale, gesellschaftliche und psychische Langzeitfolgen verhindern oder abmildern. Darüber hinaus seien Vereine „ein wichtiges Schutzinstrument, um Kindeswohlgefährdungen zu erkennen, denn nicht für alle Kinder ist zuhause ein sicherer Ort“.

Wer das Chorsingen im Hohenloher Land jetzt unterstützen kann und will, der hat die Möglichkeit, über eine aktive wie auch fördernde Mitgliedschaft in einem Gesangverein seines Ortes jetzt die Arbeit vor Ort zu stärken. Kontakt zu einem Verein in der Nähe vermittelt der Chorverband Hohenloher Gau und dessen Vorsitzender Gerhard Hauf, Telefon 07932 / 253 oder E-Mail gue_hauf@t-online.de oder auch der stellvertretende Vorsitzende Erich Reiter, Telefon 07951 / 5529 oder E-Mail erich.reiter@arrt.de. hcv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.05.2020