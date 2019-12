Beatrix Pommert offiziell bestellt

Oberstetten.Die Stadt Niederstetten hat jetzt neben Hauptamtsleiterin Silvia Weidmann noch eine weitere aktive Standesbeamtin: Beatrix Pommert, die ebenfalls im Hauptamt arbeitet, wurde vom Gemeinderat in dessen Sitzung am Mittwochabend im Gemeindesaal Oberstetten offiziell bestimmt.

„Freut sich auf die Aufgabe“

Pommert ist seit Anfang 2016 bei der Stadt im Bereich Bürgerbüro beschäftigt.

Im zurückliegenden Jahr sei sie, so Weidmann, intensiv in die Aufgaben des Standesamtes eingearbeitet worden und hat außerdem im Juli einen Grundlehrgang an der Standesamtsakademie in Bad Salzschlirf erfolgreich absolviert.

Pommert wird ihren Dienst zum 1. Januar nächsten Jahres aufnehmen und freut sich laut Silvia Weidmann schon auf ihre neue Aufgabe. sem

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019