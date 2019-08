„Bass“ setzt auch bei Treibstoff auf Strom

Niederstetten.Das Familienunternehmen „Bass“ hat kürzlich zwei E-Ladestationen in Betrieb genommen. Der aktive Beitrag zum Umweltschutz ist Bestandteil der Unternehmensmission des Mittelständlers. Bereits seit 2018 setzt man auf Strom aus erneuerbaren Energien, welcher entsprechend auch in den Ladestationen zum Einsatz kommt. Ladesäulen sind mit dem in Europa üblichen Typ 2-Steckern ausgestattet, die fünf Meter langen Kabel bieten Besuchern maximale Flexibilität beim Ladevorgang. 400 Volt, 16 Ampere und eine dreiphasige Ausgangsspannung sind die Eckdaten der Ladesysteme. Die kostenlose Nutzung erfolgt dabei über eine RFID-Karte, welche die Besucher vor Ort erhalten. Bild: Bass

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.08.2019