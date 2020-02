Niederstetten.Erneut verschoben hat der Gemeinderat Niederstetten die Entscheidung über den Gestattungs- und Durchführungsvertrag mit der norddeutschen Firma „eno energy“, die im Gewann „Hühnernest“ ein Windrad aufstellen will (wir berichteten). Der Vertrag regelt unter anderem die Entschädigung, die eno energy für die Nutzung städtischen Grundbesitzes zum „wege- und leitungsmäßigen Anschluss“ der Anlage bezahlen muss.

Bürgermeisterin Heike Naber berichtete dem Gemeinderat zunächst kurz über die in diesem Zusammenhang in Rüsselhausen stattgefundene Bürgerversammlung (wir berichteten). Im Nachgang zu diesem Termin seien von eno energy bei der Stadtverwaltung erneut „äußerst kurzfristig“ Nachträge zum Vertrag eingegangen. Diese müssten erst rechtlich geprüft werden, was nicht vor Anfang März möglich sei, betonte Naber. Sie rechnet damit, dass man Ende März den Vertrag abschließen könne. Im April will eno energy das Windkrad anliefern.

Stadtrat Peter Bader regte an, dass man eine Bankbürgschaft fordern solle, damit man sicher gehen könne, dass die Wiederherstellung der Wege auch wirklich erfolge. Das forderte auch die Rüsselhäuser Ortsvorsteherin Annette Schindler. Würden die Wege nicht wiederhergestellt, könnten die Ortschaften eventuelle Restbeträge nicht aufbringen: „Für uns ist das ein Dilemma“, sagte Schindler.

Peter Bader sagte noch, dass er gehört habe, dass bei Besuchern der Bürgerversammlung der Eindruck entstanden sei, dass eno energy „die Wege nur ausbessern und nicht wiederherstellen“ wolle. Darauf antwortete die Bürgermeisterin, dass es „vertraglich nicht durchsetzbar“ sei, dass die Firma die Wege „wie nagelneu“ herrichte. sem

