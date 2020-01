Band „Blinde Date“ feiert Comeback

Dörzbach.Die Band „Blind Date – Funtasic Rock!“ gibt am Samstag, 11. Januar, im Universum in Dörzbach ihr Comeback. Bereits Anfang der 90er Jahre spielte die Band mit großem Erfolg vom Jagsttal bis in den Ostalbkreis. Jetzt sind sie wieder zurück. Drei Mitglieder der Urband fanden sich mit drei weiteren engagierten Musikern zusammen, um es wieder „krachen zu lassen“. Aufgewachsen mit den Klassikern der 80er und 90er Jahre ist es auch genau das, was sie heute wieder auf die Bühne bringen. Bereits Ende der 90er löst sich die erste Formation auf und erst ein glücklicher Zufall brachte drei der ehemaligen Bandmitglieder 2017 wieder zusammen. Das Repertoire reicht von Phil Collins, Journey, Bon Jovi über Marillion, Van Halen, Toto und Tina Turner bis zu Hits, die fast in Vergessenheit geraten sind. Bild: Blind Date

