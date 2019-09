Ausgelassene Freude und buntes Treiben

Was für die Kölner der Karneval und die Schwaben der Cannstatter Wasen, ist für die Niederstettener ihr Herbstfest. Dann ist die Vorbachmetropole für vier Tage sozusagen im Festlesausnahmezustand.

Niederstetten. Während des traditionellen Niederstettener Herbstfestes herrscht in den Straßen und Gassen rege Geschäftigkeit, auf dem Festplatz und im Festzelt ist vier Tage lang Hochbetrieb.

Für jeden echten „Steidemer“ ist es Pflicht, zumindest einmal beim Herbstfest gewesen zu sein, was man aber gerne mit Freude auf sich nimmt. Denn man trifft alte Bekannte und Freunde, die man eben nur dort trifft, auf einem Fest, das nicht nur für die Einheimischen immer wieder eine ganz besondere Faszination ausstrahlt.

Viele ehemalige Niederstettener, die inzwischen irgendwo anders eine neue Heimat gefunden haben, zieht es Ende September jeden Jahres in ihre Geburtsstadt.

Wie sagte Bürgermeisterin Heike Naber in ihren Grußworten so treffend und brachte es damit auf den Punkt: „Das Herbstfest ist eine Einheit aus vier Tagen ausgelassener Freude, einem vollen Festzelt und buntem Treiben im Städtchen“. Ein buntes und unterhaltsames Rahmenprogramm für die ganze Familie zog vor allem am Sonntag die Massen in die Stadt, die aus fast allen Nähten platzte.

Die Geschäfte hatten geöffnet, auf dem Festplatz warteten die Fahr- und Vergnügungsgeschäfte und im Festzelt war Festwirt Rachinger bestens gerüstet für den Ansturm der hungrigen Mäuler und durstigen Kehlen.

Weinbrunnen vor dem Rathaus

Vor dem großen Festumzug am Sonntagnachmittag hatten die Markelsheimer Weinkönigin Josefin Büttner, Bürgermeisterin Heike Naber und TV Niederstetten-Chef Rolf Schülke den Weinbrunnen vor dem Rathaus eröffnet, musikalisch begleitet von den Vorbachtaler Musikanten. Frei nach dem Motto: „Bienvenue en France“ luden die Freunde aus der Französischen Partnerstadt ein, um in geselliger Runde beliebte Weine zu verkosten und kulinarischen Köstlichkeiten aus der Heimat zu genießen.

So war rund um den „Le-Plessis-Bouchard-Platz“ des öfteren „bon appetit“ und „a votre santé“ von zufriedenen Gästen zu hören.

Nicht zu vergessen die große Show, der traditionelle Winzertanz am Sonntag und Montag bei Nacht, bevor das große Feuerwerk das Steidemer Fest der Feste am gestrigen Montagabend mit Glitzer, Glimmer und Donnerhall beendete. habe

