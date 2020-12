Aus dem Staub gemacht

Bad Mergentheim.2000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer in Bad Mergentheim zwischen Donnerstag, 9 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, und machte sich anschließend aus dem Staub.

Im genannten Zeitraum blieb der Schadensverursacher augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken an einem auf einem Kundenparkplatz eines Autohauses in der Herrenwiesenstraße geparkten Audi A7 hängen. Ohne sich um den dabei entstandenen Sachschaden am rechten hinteren Radlauf des Pkw in Höhe von zirka 2000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unbekannte vom Unfallort.

