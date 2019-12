Auftragsbestand lässt auf weiteres Wachstum hoffen

Satteldorf.Eine langjährige Tradition hat die Rentnerfeier der Bauunternehmung Leonhard Weiss in der Vorweihnachtszeit. Rund 250 Pensionäre aus der Region Satteldorf, Bad Mergentheim und Umgebung kamen in das festlich geschmückte Foyer in der Leonhard-Weiss-Straße in Satteldorf.

Die Rentnerfeier gilt als eine der wichtigsten Veranstaltungen der Bauunternehmung im Jahresablauf und ist deshalb bei allen Gesellschaftern, Geschäftsführern und Führungskräften ein fester Termin im Kalender.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Dieter Straub, berichtete über den positiven Geschäftsverlauf. Das Unternehmen ist weiter gewachsen, und es zeichnet sich bereits ab, dass auch das Ergebnis nochmals verbessert werden kann. Der Auftragsbestand für das kommende Jahr lasse ebenfalls auf weitere positive Tendenzen hoffen. Zahlreiche Projekte, wie beispielsweise der Bau des neuen Umschlaglagers der Firma Würth sowie viele Projekte im Gleis- und Straßenbau haben das Jahr 2019 spannend, herausfordernd und auch erfolgreich gemacht.

Neue Büros bezogen

Auch in eigener Sache war die Firma aktiv. So steht beispielsweise am Standort Satteldorf der Erweiterungsbau kurz vor der Fertigstellung und auch in Günzburg wurden bereits die neuen Büros bezogen. Es entstand Raum für zahlreiche neue Arbeitsplätze, die die Möglichkeit für weiteres Wachstum bieten. Dennoch bleibe man aber bodenständig. „Sie alle haben mit Ihrer Arbeitsleistung, mit Ihren Ideen und mit Ihrer Loyalität die Grundlagen für den Erfolg unseres Familienunternehmens geschaffen“, so Dieter Straub.

Vera Köhler sprach stellvertretend für den Betriebsrat und übermittelte Grüße aus ihrem Gremium. Gesellschafterin Susi Hammer ging in ihrer Ansprache ebenfalls auf Traditionen, aber auch Änderungen ein. Das besondere Interesse der „Ehemaligen“ lag auch in diesem Jahr auf den Berichten aus den einzelnen Geschäftsbereichen und in den Aussagen zur allgemeinen Geschäftslage.

Robert Kreß, Geschäftsführer Straßen- und Netzbau, eröffnete mit Bildern von aktuellen und erfolgreich abgeschlossenen Baustellen des Straßen- und Netzbaus. Ihm folgte Dieter Straub, der spannende Maßnahmen aus dem Ingenieur- und Schlüsselfertigbau vorstellte.

Geschäftsführer Marcus Herwarth berichtete über die Aktivitäten des Gleisinfrastrukturbaus von Deutschland über Skandinavien bis nach Estland. Die geschäftsführenden Gesellschafter Stefan Schmidt-Weiss, Ralf Schmidt und Alexander Weiss sowie Geschäftsführer Christian Ott eröffneten den Rentnern zudem einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Ressorts Ressourcen und Beteiligungen, Technik, Unternehmenssteuerung sowie Personal und Kommunikation. Dass es auch in Zukunft mit der Mitarbeiteranzahl nach oben geht, machte ein Bild der 142 Auszubildenden deutlich, die im September ihre Ausbildung im Familienunternehmen begonnen haben.

Auch für Alexander Weiss ist die Rentnerfeier ein besonderer Tag: „Es sind die Menschen, die den Erfolg ausmachen. Das war schon immer so und wird auch immer so sein. Ihnen allen haben wir zu verdanken, dass wir heute so erfolgreich sind.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019