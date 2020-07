Auf musikalische Weltreise gehen

Rothenburg.Ursprünglich sollte „On Stage“, eine neue Musikreihe innerhalb der regelmäßigen Sonntagskonzerte in der Tagungsstätte Wildbad, bereits Ende April starten. Aber die Corona-Pandemie machte dem Plan einen Strich durch die Rechnung. Der sah vor, dass zwischen Ostern und Erntedank insgesamt sechs Konzerte mit Absolventen und Studierenden aller drei bayerischen Musikhochschulen im Rokokosaal des Hauses stattfinden würden. Vier herausragende Ensembles konnten nicht anreisen: das Sterotype Baroque Ensemble und das Quartetto Salterietto von der Hochschule für Musik und Theater in München, das Wüko Quartett aus Würzburg und vier Tastenvirtuosen von der Hochschule für Musik Nürnberg.

Am Sonntag, 12. Juli, um 15 Uhr aber kann die Reihe „On Stage“ beginnen. Der Vorhang hebt sich dann für das Audax Saxophonquartett. Am 27. September, ebenfalls 15 Uhr, tritt das Yugen-Trio (Nürnberg/München) im Wildbad auf.

Mit „Weltenbummler“ überschreiben die vier Saxophonistinnen Christina Bernard, Ann-Kathrin Grammel, Chisa Nagashima und Regina Reiter ihr Konzertprogramm, mit dem sie am kommenden Sonntag im Wildbad zu Gast sind. Sie begeben sich hier auf eine musikalische Reise in ferne Länder. Los geht das Abenteuer in Frankreich, dem Land, von dem aus das Saxophon Mitte des 19. Jahrhunderts seinen Siegeszug um die Welt antrat. Im Walzertakt tanzend verlässt das Ensemble Frankreich wieder und tritt dann eine Reise um den gesamten Globus mit Halt in Córdoba, Sarajevo, Addis Abeba, Montevideo, Köln und Tokio an.

Die jungen Musikerinnen lernten sich im Rahmen ihres gemeinsamen Studiums an der Hochschule für Musik Würzburg kennen und schlossen sich zum Audax Saxophonquartett zusammen.

Innerhalb kürzester Zeit erzielten sie große Erfolge und gewannen als Ensemble unter anderem 2018 beim Kammermusik-Wettbewerb um den Wolfgang Fischer und Maria Fischer-Flach-Preis für herausragende künstlerische Leistungen von Studierenden der Hochschule für Musik Würzburg den Förderpreis. Konzertbeginn im Wildbad Rothenburg am Sonntag, 12. Juli, ist um 15 Uhr, der Eintritt zum Konzert kostenfrei. Corona bedingt sind vorherige Anmeldungen sowie das Mitbringen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich. Anmeldungen unter Telefon 09861/977-0 (Rezeption, täglich von 8 bis 14 Uhr) oder per E-Mail (info@wildbad.de).

Die Zahl der Konzertbesucher ist beschränkt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020