Auf der Suche nach Vermögensschäden

Niederstetten.Auch wenn sie wegen Krankheit nicht da sein konnte, beschäftigte Bürgermeisterin Heike Naber den Gemeinderat in dessen Jahresschlusssitzung am Mittwochabend in der Alten Turnhalle.

Zunächst hatte Stadtrat Klaus Lahr (SPD) Fragen an Naber zum Feuerwehrmagazin in Rinderfeld verlesen. So habe Naber laut Lahrs Aussage „bereits im Mai dieses Jahres“ den Neubau des Gerätehauses in dem Teilort mit der Begründung gestoppt, dass der Gemeinderat eine Haushaltssperre verhängt habe. Dabei, so Lahr, waren bereits begonnene Maßnahmen von der Ausgabensperre ausdrücklich ausgenommen. Und genau das sei in Rinderfeld der Fall gewesen, weil dort schon rund 100 000 Euro für Zuwegung und Parkplätze ausgegeben worden waren. Der Baustopp Nabers habe finanziellen Schaden verursacht: zum einen dadurch, dass man 2021 nicht mehr von der Mehrwehrtsteuersenkung profitieren könne, zum anderen durch eventuelle Preiserhöhungen bei Löhnen. Lahr erneuerte in diesem Zusammenhang seine Rücktrittsforderung an Naber. Sie solle damit „anderen Maßnahmen zuvor kommen“ und die Stadt vor weiterem Schaden schützen.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt beschäftigte sich der Gemeinderat mit einer vom Gemeinderat gewünschten Sonderprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA). Hintergrund waren Kompetenzüberschreitungen durch die Bürgermeisterin beim Kauf von Grundstücken und Büromöbeln sowie dem Abschluss von Verträgen. Die Finanz- und Bauprüfung solle ab dem Amtsantritt Nabers am 1. Mai 2018 verschiedene Punkte beleuchten, führte Roth aus: Neben dem Abschluss von Architektenverträgen für das Bildungszentrum, die Sporthalle und den Hirschen auch den Möbelkauf für das Rathaus sowie den Kauf von Grundstücken. Daneben soll die GPA die von Naber in Auftrag gegebenen Rechtsberatungs- und Beratungskosten abklopfen, etwa darauf, ob sie auf Kosten der Stadt Leistungen für sich in Anspruch genommen hat. Schließlich soll geprüft werden, ob der Baustopp des Feuerwehrgerätehauses in Rinderfeld Kosten verursacht habe. Die Prüfung solle laut Roth dazu dienen, „etwaige Vermögensschäden für die Stadt“ zu prüfen und kommunalrechtlich oder strafrechtlich relevante Anhaltspunkte zu finden.

Wie Stefanie Olkus-Herrmann berichtete, könne die GPA zwar keine Sonderprüfung vornehmen, jedoch für einen Tagessatz von 700 Euro eine Fachberatung durchführen. Die Stadtkämmerin soll abklären, wie hoch die GPA den Beratungsaufwand einschätzt.

Schließlich informierte Ulrich Roth den Gemeinderat unter dem Punkt „Verschiedenes“ noch über den Stand des Verfahrens in Sachen vorläufiger Dienstenthebung von Bürgermeisterin Naber. Hier habe das Gremium ein von ihrem Rechtsanwalt entworfenes Schreiben an das Landratsamt verschickt. Es enthalte „alle Instrumente“, damit eine Dienstenthebung noch vor Weihnachten erfolgen könne. „Herr Landrat Frank ist sich seiner Verantwortung gegenüber der Stadt Niederstetten un den Mitarbeiterin in der Verwaltung ebenso bewusst wie seiner Fürsorgepflicht gegenüber Frua Bürgermeisterin Naber.“

