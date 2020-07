Auf der Suche nach Gott und den Menschen

Rothenburg.In der evangelischen Tagungsstätte Wildbad wird am Sonntag, 12. Juli, 16 Uhr die Ausstellung „Gott. Die Suche. Mensch. Die Suche.“ mit Gemälden und meditativen Texten von Jürgen Körnlein eröffnet. Corona bedingt sind vorherige Anmeldungen zur Teilnahme an der Vernissage erforderlich, Telefon 09861/977-0 (Rezeption Wildbad Rothenburg, täglich von 8 bis 14 Uhr) oder per E-Mail (info@wildbad.de). Die Ausstellung ist bis 13. September täglich von 8 bis 18 Uhr zugänglich. Jürgen Körnlein (geb. 1961) ist im Hauptberuf Pfarrer und Stadtdekan in Nürnberg. Vor rund zehn Jahren griff er aus Neugier zum Pinsel und entwickelte eine Leidenschaft für die Kunst. Auf der Suche nach Gott und Mensch drückt er sich nicht nur als Maler und Zeichner aus, sondern schreibt zu seinen Bildern auch Texte. In der Kombination aus Wort und Bild eröffnen sich neue Räume für Begegnungen. Für Begegnungen von Menschen mit sich selbst, mit anderen und mit Gott.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020