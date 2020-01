Auch die kleinsten Ortsteile angesteuert

Röttingen.Auch die kleinsten Ortsteile werden von der CSU im Kommunalwahlkampf angesteuert. Dazu ging uns folgender Bericht zu:

Selbst in Strüth machte die Tour-Karawane von CSU-Landratskandidat Thomas Eberth und den Kreistagskandidaten Halt. Die Tour biete den Einwohnern die Möglichkeit, Thomas Eberth und seinen Mitstreitern unmittelbar zu sagen, wo sie der Schuh drückt. Damit alles klappt, haben die Christsozialen einen exakten Tourplan ausgearbeitet, der vorher an alle Haushalte geht.

Für Eberth ist wichtig, „dass wir mit unserer Tour durch die Landkreisgemeinden auch den Einwohnern unserer kleinsten Ortsteile im Landkreis ein Informationsangebot machen. Mit unserem Besuch können sich die Menschen im Landkreis einen Eindruck von den Kandidatinnen und Kandidaten und vom Programm der CSU im Landkreis Würzburg verschaffen“.

Thomas Eberth weiter: „Klassische Wahlversammlungen und Informationsstände gibt es vor allem in den größeren Gemeinden unseres Landkreises. Die sind sehr wichtig, doch mit unserer Tour setzen wir ein Zeichen, denn gibt es doch in den kleineren Gemeinden und Ortsteilen regelmäßig keine klassischen Informationsstände vor einer Wahl“.

In ihrer Pressemitteilung schreiben die Christsozialen aus dem Landkreis Würzburg weiter, dass das, was die Menschen bewege, unmittelbar in den Aufgabenkatalog zur Umsetzungen nach der Wahl aufgenommen werden könne. Von dem Veranstaltungsformat ist die CSU überzeugt. So kamen in der ersten beiden Tour-Runden im Süden und im Westen des Landkreises Würzburg über 2000 Besucher. „Das sehen wir“, so Thomas Eberth, „vor allem an unserem Verbrauch der Kartoffeltüten“. Nicht Kugelschreiber, Schreibblöcke oder ähnliches bringe man mit, sondern „ein Kilo von der tollen Knolle“, so Thomas Eberth.

Weiter geht es nun am kommenden Samstag im Norden des Landkreises Würzburg. Dann folgen am 1. Februar die SüdWestTour und am 8. Februar ist der CSU-Tross zum Abschluss mit dem Motto „Thomas Eberth unterwegs“ im Maintal unterwegs. csu

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.01.2020