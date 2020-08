Am „Windhund-Verfahren“ wird nicht gerüttelt

Schrozberg.In Schrozberg herrscht zunehmend auch Knappheit an Flächen für Gewerbe und Industrie. Das Stadtparlament debattierte über Vorschläge von Bürgermeisterin Förderer.

Die berufliche Babypause der Schrozberger Bürgermeisterin Jacqueline Förderer ist vorbei. Und ihr knapp drei Monate altes Töchterlein Cloé zählte dann gleich in der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments zeitweise zu den Besuchern. Allerdings dürfte sich das Kind wohl weitaus weniger für die künftige Entwicklung der Wohn- und Gewerbeflächen in der Kommune interessiert haben, sondern eher für das Stillen seines Hungers.

Die Stadt kann sich glücklich schätzen: Die Bauplätze gehen weg wie warme Semmeln. Die Medaille hat allerdings eine Kehrseite. Die Areale für den Traum vom Eigenheim werden nämlich langsam, aber sicher zur Mangelware. Während im Mutterort wenigstens noch eine kleine Reserve im Baugebiet „Brühl“ vorhanden ist und in absehbarer Zeit 40 Bauplätze im Gebiet „Wurzgarten“ zur Verfügung stehen, ist der „Markt“ in den Teilorten so gut wie leergefegt: In Schmalfelden und Spielbach zum Beispiel kann die Stadt insgesamt nur noch vier Bauplätze anbieten. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Gewerbeflächen. Auch diese Ware wird zusehends knapp. In Schrozberg selbst könnte das Problem mit einer nördlichen Erweiterung des Industriegebietes „Herdwiesen Nord“ in Richtung Könbronn gelöst werden und in Bartenstein bietet sich ein Areal im Norden eines ehemaligen Sägewerkes an.

Aber auch in diesen Fällen fehlt es an notwendigen Bebauungsplänen, die mitsamt der Planung gut und gerne eineinhalb Jahre lang im bürokratischen Dschungel unterwegs sind, bis die Bagger anrücken können. Und bis gänzlich neue Areale auch in den Flächennutzungsplan aufgenommen sind, gehen mindestens drei Jahre ins Land.

Bereits im Januar sinnierte das Stadtparlament grundsätzlich über den Kurs, den sie künftig im Interesse von Häuslesbauern und Firmenchefs einschlagen will. Bürgermeisterin Jacqueline Förderer speiste jetzt einige Vorschläge in die Debatte ein. Weil Interessenten sich zuweilen zwar einen Bauplatz reservieren lassen, dann aber doch wieder abspringen, könnte eine Art Pfand in Höhe von 1500 Euro verlangt werden. Die Rathaus-Chefin könnte sich auch vorstellen, vor allem die Bauplätze in Schrozberg nicht mehr nach dem Windhund-Prinzip und nur noch in Etappen zu verkaufen. Überdies sei es eine Überlegung wert, die Grundstücksgrößen, die sich in Schrozberg bislang in einer Bandbreite von 500 bis 1500 Quadratmeter bewegen, künftig zu limitieren – auf 500 bis 700 Quadratmeter im Mutterort und auf 600 bis 800 Quadratmeter in den Teilorten.

Denkbar wenig hielt Stadträtin Susanne Martens von einem Pfandsystem, das nur einen hohen Verwaltungsaufwand mit sich bringe. Einfacher sei es, dass eine Bauplatz-Reservierung nach sechs Monaten schlicht verfällt, wenn bis dahin kein Kaufvertrag unterzeichnet ist.

Stadträtin Kathrin Müller brachte ein Flächenmanagement ins Spiel, das sich eventuell auch im Verbund mit Nachbarkommunen zum Beispiel um innerörtliche Baulücken kümmern könnte und Grundbesitzern eine Bebauung schmackhaft macht.

Die anstehende Reform der Grundsteuer, bei der auch eine Abgabe auf unbebaute Flächen zur Diskussion steht, könnte freilich die Bereitschaft für einen Lückenschluss beflügeln. Die Kommunalpolitiker machten sich auch Gedanken darüber, Schrozberger Bürgern eventuell eine Priorität beim Bauplatz-Verkauf einzuräumen. Thomas Pöschik, Leiter des Bauamtes auf dem Rathaus, wies in diesem Zusammenhang auf „rechtssichere Punktesysteme“ hin, die von einigen Kommunen schon genutzt werden bei der Bauplatz-Vergabe. Stadtrat Frank Klöpfer warnte vor solchen Überlegungen: „Das widerspricht völlig dem Gleichheitsgrundsatz.“ Als „abschreckend“ stufte er zudem ein Limit bei den Grundstücksgrößen ein. Derlei Restriktionen waren auch für Stadtrat Peter Kümmerer nicht nachvollziehbar: „Schrozberg ist nicht der Nabel der Welt.“ Auch Stadtrat Lothar Mühlenstedt konnte sich mit einem Flächenlimit nicht anfreunden: „Wir müssen mit dem Pfund wuchern, das wir haben – nämlich Platz.“ Weil das Rathaus „nicht für den Mülleimer arbeiten will“, wollte Bürgermeisterin Jacqueline Förderer per Antrag erst einmal feststellen, ob der Gemeinderat überhaupt an einem durchaus komplexen Punktesystem für die Bauplatz-Vergabe interessiert ist. Das Ergebnis: mehrheitliche Ablehnung. Damit bleibt es bei dem Windhund-Prinzip. Nach der Sommerpause wird sich das Gremium im Detail mit allen Flächen-Fragen in der Stadt befassen und die Weichen für die künftige bauliche Entwicklung der Kommune stellen. haz

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020