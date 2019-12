Alt-Stars wie Albert Hammond geben sich die Ehre

Dinkelsbühl.Im Spitalhof, dem Herzen der Altstadt, will Dinkelsbühl vom 26. bis 28. Juni nächsten Jahres ein Open-Air-Musikfestival ausrichten. Bei einem Pressegespräch wurde das Konzept vorgestellt. Dazu kooperieren die Veranstaltungsservice Bamberg GmbH mit der Künstleragentur Vivo, dem Sementinha Verein und der Stadt.

An drei Abenden wird der Spitalhof von Künstlern bespielt, die weit über die Region bekannt sind. „Wir bringen echte Weltstars nach Dinkelsbühl. Wir haben ein Konzertprogramm zusammengestellt, das zur Stadt passt und vielen Menschen wunderbare Abende bescheren wird“, so Thomas Schimm von Vivo .

Die Künstleragentur Vivo arbeitet seit vielen Jahren eng mit Stadt und Kulturamt zusammen. Thomas Schimm: „Wir sind mit neuen Ideen immer auf offene Ohren gestoßen.“ Auch mit dem Veranstaltungsservice Bamberg besteht eine langjährige Zusammenarbeit. Geschäftsführerin Gaby Heyder „freut sich darauf, die neue Location ins Portfolio aufnehmen zu dürfen. Wir haben nur gute Erinnerungen an Dinkelsbühl, denn schon in den 90ern haben wir hier ein Open Air mit der Band ,Pur’ auf der Inselwiese mit über 20 000 Besuchern veranstaltet.“

Auch für Verpflegung ist bereits gesorgt, denn der Verein Sementinha ist dafür verantwortlich. Die Veranstaltungen wurden so ausgewählt, dass jeder Abend für ein anderes Publikum ausgelegt ist. Auf Dauer soll das Open Air etabliert werden.

Thomas Schimm ist überzeugt vom Festival: „Den Termin am letzten Juni-Wochenende möchten wir langfristig etablieren.“ Ein Teil des Erlöses fließt übrigens in soziale Projekte.

Und so sieht das Programm 2020 aus: Am Freitag, 26. Juni, gastiert Albert Hammond mit seiner „Songbook Tour“ ab 20 Uhr in Dinkelsbühl. Seine Songs weisen eine unglaubliche Vielfalt auf. Er ist ein Künstler, der es schafft, Songs zu schreiben, die über Jahrzehnte präsent sind und der sich dennoch bescheiden präsentiert und eine einzigartige markante Ausstrahlung besitzt. 27. Juni, 20 Uhr: Spider Murphy Gang Unplugged – Skandal im Lustspielhaus. Die „Spiders“ wollen mit ihrem Konzert beweisen, dass sie keine schlichte NDW-Combo mehr sind. „I am from Austria – Die größten Hits aus 50 Jahren Austropop“ heißt es am Sonntag, 28. Juni, um 20 Uhr. Stichworte wie „Fürstenfeld“, „Skifoan“ oder „Macho Macho“ müssen an sich genügen, um diese mitreißende Revue zu beschreiben.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019