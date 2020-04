Alle kirchlichen Hochzeiten bis 15. Juni abgesagt

Laudenbach/Niederstetten.Die Katholische Kirchengemeinde Laudenbach mit der Bergkirche und die Katholische Kirchengemeinde Niederstetten, informieren über kirchliche Angelegenheiten:

Donnerstag, 9. April, Gründonnerstag: 10 Uhr : Im Andenken an die Zerstörung Niederstettens am Ende des Zweiten Weltkrieges läuten die Kirchenglocken der Pfarrkirchen; 18 Uhr Glockengeläut zur Erinnerung an die Messe vom Letzten Abendmahl, Niederstetten; 20 Uhr Glockengeläut zur Erinnerung an die Messe vom Letzten Abendmahl, Laudenbach. Einladung zum häuslichen Gebet am Abend des Gründonnerstags: siehe hierzu im Gotteslobbuch die Nummern 925 und 926.

Freitag, 10. April, Karfreitag: Beten des Kreuzwegs zu Hause oder in den Pfarrkirchen oder die Bergstaffel zur Bergkirche hinauf. Man muss dabei unbedingt die Vorschriften des Landes Baden-Württemberg beachten. Im Gotteslobbuch findet man die Kreuzwegandacht unter der Nummer 683. Hinweis: Einladung zum stillen Gebet vor dem Kreuz.

Ostersonntag, 12. April, Hochfest der Auferstehung des Herrn. Man kann kleine Osterkerzen erwerben und das Osterlicht mit nach Hause nehmen. Den Betrag sollte man in das bereitgestellte Körbchen legen. Hinweis: Einladung zum Beten und Singen zu Hause: siehe hierzu folgende Nummern im Gotteslobbuch: GL 311 - 340; GL 641 - 644; GL 675 4.; GL 796 - 811. 12 Uhr: Die Glocken aller christlichen Kirchen läuten als Zeichen der österlichen Zuversicht bundesweit im Vollgeläut.

Montag, 13. April, Ostermontag: 9 Uhr Glockengeläut zur Erinnerung an die Heilige Messe, Laudenbach; 10.30 Uhr Glockengeläut zur Erinnerung an den Ökumenischen Gottesdienst, Niederstetten. Pfarrkirchen/Bergkirche bleiben auch weiterhin für das private Gebet geöffnet. Gottesdienste: Alle Eucharistiefeiern und gottesdienstliche Feiern sind mindestens bis zum Sonntag, 19. April, abgesagt.

Kindergarten Maria Theresia: bis zum 19. April geschlossen. Pfarrbücherei - Gemeindehaus Laudenbach -- Gemeindezentrum Niederstetten: sind ausnahmslos bis zum 30. April geschlossen.

Pfarrbüro Laudenbach: Bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Kontaktdaten Telefon 07934/7282; Fax 07934/3781, Mail: pfarramt.laudenbach@drs.de.

Hausbesuche/Geburtstagsbesuche: Werden bis auf Weiteres abgesagt. Hochzeiten: Alle kirchlichen Trauungen sind bis zum 15. Juni abgesagt. Taufen: In dringenden Ausnahmefällen, nur im engsten Familienkreis möglich. Hauskommunion/Krankensalbung: Werden bis auf Weiteres eingestellt. In lebensbedrohlichen Situationen kann man sich an Pfarrer Keck, wenden. Schutz- und Hygienevorschriften sind einzuhalten.

Beerdigungen: Sind ausnahmslos nur im Freien direkt am Grab und in verkürzter Liturgie möglich. Die maximale Zahl der Trauergäste liegt in der geltenden Rechtslage bei zehn Personen.

Die Zahl der Trauergäste ist grundsätzlich auf den engsten Familienkreis zu beschränken. Das Besprengen des Sarges mit Weihwasser ist nicht möglich. Der Termin der Beisetzung darf nicht veröffentlicht werden. Requiem und Rosenkranzgebet werden zu einem späteren Zeitpunkt gefeiert.

Glockengeläut: Jeden Abend um 20 Uhr (um 19.30 Uhr in Niederstetten) laden die Glocken der Pfarrkirche Laudenbach, der Pfarrkirche Niederstetten und der Bergkirche zu Gebet und Fürbitte ein. Das Geläut will alle, die es hören, zum Gebet, Bitten und Innehalten einladen. Die dritte Strophe des Laudenbacher Wallfahrtsliedes bringt es ins Wort: „Manch’ Bedrängter ruft in Nöten/Schmerzensmutter zu dir laut;/Nicht vergeblich ist sein Beten:/Selig, wer auf Dich vertraut./Schmerzensmutter Magd des Herrn,/sei in Leidensnacht uns Stern!/Spende Hilfe, Trost von Gott,/gib uns Kraft in Jeder Not“.

Jugendliche um das Oberministrantenteam Laudenbach möchten helfen: Da die aktuelle Situation schwierig für alle ist, möchte man als Jugendliche Unterstützung und Hilfe anbieten.

Insbesondere möchte man den älteren Bürgern Laudenbachs bei ihren Besorgungen und Einkäufen zur Seite stehen und diese für sie erledigen. Unter folgender Nummer ist man werktags im Zeitraum von 10 Uhr bis 14 Uhr für die Laudenbacher Senioren zu erreichen 07934/3495.

Immer dienstags und donnerstags werden im Laufe des Tages die Einkäufe erledigt. Hygienestandards und Vorschriften werden eingehalten. Weitere Informationen erhält man unter www.weinort-laudenbach.de.

Kar- und Osterwoche: Die Gottesdienste in der Karwoche und in der Osterwoche feiert Pfarrer Keck in der Pfarrkirche Laudenbach – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Gemeindemitglieder sollten sich zu Hause zu den „üblichen Gottesdienstzeiten“ zusammenfinden und miteinander beten. Vorschläge hierzu findet man unter anderem auch im Gotteslobbuch: GL 623 ff; GL 627 ff; GL 637 ff; GL 683 ff.

Bergstaffel/Kreuzweg: Man sollte unbedingt die bei Bedarf angebrachten Verbotshinweise an der Bergstaffel bei stattfindenden Waldarbeiten/Baumfällarbeiten, beachten. Das Eine-Welt-Team Laudenbach bietet einen Lieferservice. Die Gottesdienste fallen wegen der Coronakrise für längere Zeit aus, daher besteht keine Möglichkeit, fair gehandelte Ware nach den Gottesdiensten zum Verkauf anzubieten. Es ist jedoch sehr viel Ware auf Lager und das Mindesthaltbarkeitsdatum muss beachtet werden. Aus diesem Grund wird ein Lieferservice für alle angeboten, die den fairen Handel unterstützen und Solidarität üben möchten für die Produzenten, die durch die Coronakrise finanziell härter getroffen werden, als das Eine-Welt-Team. Bestellungen sind unter Telefon 07934/7096, möglich. Die Waren werden nach Hause geliefert. Das Sortiment: Kaffee (auch ganze Bohnen und coffeinfrei), verschiedene Teesorten (Grüntee, Früchtetee, Kamillentee usw.), Kakao, Reis, Quinoa, Honig, Kekse, Rosinen, getrocknete Mangos, Schokolade, Cashewnüsse in weißer Schokolade, Gummitiere, Grissinis, Kokosmilch, Sesamriegel, Bonbons und Gewürze.

