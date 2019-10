Alkoholisiert unterwegs

Künzelsau.In der Nacht auf Freitag wurde am Kreisel, auf der Zufahrt zum Wohngebiet Taläcker in Künzelsau, ein PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit beobachtet. Dieser fuhr, gegen 0.45 Uhr, in den Kreisel ein und wollte nach rechts Richtung Bundesstraße 19 abbiegen. Hierbei geriet er fast in die sich dort befindende Leitplanke auf der linken Seite.

Die Polizisten fuhren dem Wagen hinterher und wollten den Fahrer kontrollieren. Sämtliche 70-er-Zonen wurden mit einer konstanten Geschwindigkeit von 110 bis 120 km/h durchfahren. Ebenso geriet der Fahrer mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Zweimal hiervon befand er sich mit seinem PKW schon komplett auf der dieser.

Alle Signale missachtet

Sämtliche Anhaltesignale seitens der Polizei wurden über eine Strecke von zirka zwei Kilometern komplett missachtet. Erst als der Streifenwagen unmittelbar neben dem PKW fuhr und der Fahrer durchs offene Fenster zum Anhalten aufgefordert wurde, kam er der Aufforderung nach.

Der Grund für das Verhalten des Mannes dürfte im vorherigen Alkoholkonsum – knapp ein Promille – zu suchen sein. Eine Blutprobe war die Folge des Verhaltens. Nun muss der Fahrer nach Angaben der Polizei mit einer Anzeige rechnen. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019